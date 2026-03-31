Merdivenden düşüş, ambulans kavgası ve fenalaşma sonrası acı ölüm

OĞLU O GÜNÜ ANLATTI

Leyla Hanım'ın oğlu Murat Mengülerek yaşadıklarını şöyle anlattı:

"5 dakika sonra beni aradı. Çığlık içinde 'Hakan yetiş' dedi. Doktor, hemşire ve uzman kadro yoktu. 'Acın var mı kız?' diye anneme soruyorlardı. Maskeli olan burnuma vurdu. Yere düştüm, gözlüğüm kırıldı. Daha sonra 2 kişi saldırmaya başladı. Hem acı içerisinde olan annem oğluna saldırıldığını gördü. Merdivende sedyeye bırakıp gittiler. Benim annemde kalp hastalığı yoktu, sadece merdivenden düştü, belinde çatlak oluştu. Kötü muamele yüzünden belki de kriz geçirdi. Doktorların verdiği cevap 'kalbinde pıhtı attı' demek oldu".