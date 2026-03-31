        Merdivenden düşüş, ambulans kavgası ve fenalaşma sonrası acı ölüm

        En olmayacak anda en olmayacak yerde kızılca kıyamet koptu. Acı içinde kıvranan kadın kalp krizi geçirip canından oldu. İnanılmaz olay 16 Mart'ta İstanbul'da yaşandı. Merdivenlere takılıp düşen kadının oğlu ile müdahale için gelen 112 ekibi ile tartışma kavgaya döndü. Acılar içinde kıvranan kadın ertesi gün hayatını kaybetti

        Giriş: 31.03.2026 - 21:56
        Kavganın gölgesinde gelen ölüm

        Show TV'den Uğur Alaattinoğlu'nun haberine göre 64 yaşındaki Leyla Mengülerek sabah 11.00 sularında evinden çıkıp markette alışveriş yapacaktı. Apartman merdivenlerine ayağı takıldı ve düştü. Kalkmaya çalıştıysa başaramadı. Talihsiz kadının oğlu Murat Mengülerek 112'yi aradı. 112 ekibi kısa sürede oradaydı.

        O HALİYLE BİLE KAVGAYI AYIRMAYA ÇALIŞTI

        Talihsiz kadın acı içinde kıvranırken sağlık çalışanları ile oğlu arasında bir anda tartışma çıktı. Tartışma kavgaya döndü. Kendi derdini unutan yaralı kadın kavgayı ayırmaya çalıştı.

        ERTES GÜN FENALAŞIP HAYATINI KAYBETTİ

        Leyla Hanım özel hastaneye kaldırıldı. İddiaya göre 64 yaşındaki kadın evinde fenalaşıp hayatını kaybetti. Sağlık görevlisi hakkında kasten yaralamadan işlem yapıldı.

        OĞLU O GÜNÜ ANLATTI

        Leyla Hanım'ın oğlu Murat Mengülerek yaşadıklarını şöyle anlattı:

        "5 dakika sonra beni aradı. Çığlık içinde 'Hakan yetiş' dedi. Doktor, hemşire ve uzman kadro yoktu. 'Acın var mı kız?' diye anneme soruyorlardı. Maskeli olan burnuma vurdu. Yere düştüm, gözlüğüm kırıldı. Daha sonra 2 kişi saldırmaya başladı. Hem acı içerisinde olan annem oğluna saldırıldığını gördü. Merdivende sedyeye bırakıp gittiler. Benim annemde kalp hastalığı yoktu, sadece merdivenden düştü, belinde çatlak oluştu. Kötü muamele yüzünden belki de kriz geçirdi. Doktorların verdiği cevap 'kalbinde pıhtı attı' demek oldu".

        Başakşehir'de zincirleme kaza: 1 polis şehit, 16 polis yaralı

        Başakşehir, Kuzey Marmara Otoyolu Fenertepe mevkiinde servis minibüsü ve otomobilin karıştığı kaza meydana geldi. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre kazada 1 polis şehit oldu, 16 polis de yaralanarak hastaneye kaldırıldı (AA)

