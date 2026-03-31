Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım görevden uzaklaştırıldı
İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla tutuklanan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, yürütülen soruşturma kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından geçici tedbirle görevden uzaklaştırıldı.
Giriş: 31.03.2026 - 20:27
Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, hakkında “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak”, “icbar suretiyle irtikap” ve “rüşvet almak” suçlamalarıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı.
İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliğinin 30 Mart 2026 tarihli kararı doğrultusunda tutuklanan Yalım, Anayasa’nın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi uyarınca İçişleri Bakanlığı tarafından geçici tedbir kapsamında görevden uzaklaştırıldı.
