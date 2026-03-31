Egemen Korkmaz maç sırasında yere yığıldı: Hastaneye kaldırıldı!
Ümit Milli Takımı Teknik Direktörü Egemen Korkmaz Hırvatistan-Türkiye U21 maçında yere yığıldı. Hakem oyuncuları soyunma odasına gönderirken, Egemen Korkmaz ise hastaneye kaldırıldı. TFF, Egemen Korkmaz'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yaparken, "Bilinci açık olan ve tetkikler için kontrol amaçlı ambulansla hastaneye kaldırılan hocamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz" ifadelerini kullandı
Türkiye U21 Milli Takımı Teknik Direktörü Egemen Korkmaz, Hırvatistan ile oynanan karşılaşma sırasında bir anda yere yığıldı.
Karşılaşmanın devam ettiği sırada yaşanan olay sonrası büyük panik yaşanırken, sağlık ekipleri hızla sahaya girdi. Durumun ciddiyeti nedeniyle ambulans da sahaya alınırken, maç geçici olarak durduruldu ve hakem oyuncuları soyunma odasına gönderdi.
Egemen Korkmaz'a ilk müdahale saha içinde yapılırken, oyuncular ve teknik ekip büyük endişe yaşadı.
NE OLDU?
Yayıncı kuruluştan verilen bilgiye göre, Egemen Korkmaz'ın ayağının kayıp yere düştüğü ve kafasını zemine çarptığı aktarıldı. Başında şişlik oluşan teknik adamın bilinç kaybı yaşadığı ve sağlık görevlilerinin tavsiyesiyle hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
BİLİNCİ AÇIK
Ardından aktarılan bilgiye göre, U21 Teknik Direktörü Egemen Korkmaz’ın bilincinin açık olduğu kaydedildi.
TFF'DEN AÇIKLAMA
Türkiye Futbol Federasyonu, Egemen Korkmaz'ın sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. TFF'den yapılan açıklamada, "Bilinci açık olan ve tetkikler için kontrol amaçlı ambulansla hastaneye kaldırılan hocamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
KULÜPLERDEN DESTEK
Ümit Milli Takımı Teknik Direktörü Egemen Korkmaz'ın yaşadığı rahatsızlık sonrası kulüplerden de destek mesajları geldi.