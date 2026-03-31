Egemen Korkmaz maç sırasında yere yığıldı: Hastaneye kaldırıldı!

Türkiye U21 Milli Takımı Teknik Direktörü Egemen Korkmaz, Hırvatistan ile oynanan karşılaşma sırasında bir anda yere yığıldı.

Karşılaşmanın devam ettiği sırada yaşanan olay sonrası büyük panik yaşanırken, sağlık ekipleri hızla sahaya girdi. Durumun ciddiyeti nedeniyle ambulans da sahaya alınırken, maç geçici olarak durduruldu ve hakem oyuncuları soyunma odasına gönderdi.

💥 Ümit Milli Takımımızın Teknik Direktörü Egemen Korkmaz, Demir Ege Tıknaz'ın kırmızı kart gördüğü pozisyon sonrasında yere yığıldı. Bilinci açık olan Egemen Korkmaz, ambulansla hastaneye götürülüyor.



🙏 Geçmiş olsun Egemen Korkmaz!pic.twitter.com/AiNH6XeuIj — HT Spor (@HTSpor) March 31, 2026

Egemen Korkmaz'a ilk müdahale saha içinde yapılırken, oyuncular ve teknik ekip büyük endişe yaşadı.

NE OLDU?

Yayıncı kuruluştan verilen bilgiye göre, Egemen Korkmaz'ın ayağının kayıp yere düştüğü ve kafasını zemine çarptığı aktarıldı. Başında şişlik oluşan teknik adamın bilinç kaybı yaşadığı ve sağlık görevlilerinin tavsiyesiyle hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

BİLİNCİ AÇIK

Ardından aktarılan bilgiye göre, U21 Teknik Direktörü Egemen Korkmaz’ın bilincinin açık olduğu kaydedildi.

TFF'DEN AÇIKLAMA

Türkiye Futbol Federasyonu, Egemen Korkmaz'ın sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. TFF'den yapılan açıklamada, "Bilinci açık olan ve tetkikler için kontrol amaçlı ambulansla hastaneye kaldırılan hocamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Ümit Millî Takımımızın Teknik Direktörü Egemen Korkmaz, bugün Osijek şehrindeki Opus Arena'da Hırvatistan ile oynanan 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası grup eleme maçının 35. dakikasında ayağının kayması sonucu başını yere vurarak bilinç kaybı yaşamıştır.



Başında düşmeye bağlı… pic.twitter.com/YxbRS0miIA — TFF (@TFF_Org) March 31, 2026

KULÜPLERDEN DESTEK

Ümit Milli Takımı Teknik Direktörü Egemen Korkmaz'ın yaşadığı rahatsızlık sonrası kulüplerden de destek mesajları geldi.

Hırvatistan U21 - Türkiye U21 maçı sırasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan U21 Milli Takım Teknik Direktörü Egemen Korkmaz’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz. pic.twitter.com/21O291bfl0 — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) March 31, 2026

U21 Milli Takımı Teknik Direktörü Egemen Korkmaz’ın Hırvatistan karşılaşması sırasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.



Egemen Korkmaz'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni… pic.twitter.com/DjiTB1RgAG — Beşiktaş JK (@Besiktas) March 31, 2026

Geçmiş olsun Egemen Korkmaz



U21 Milli Takımımızın Teknik Direktörü Egemen Korkmaz’ın, karşılaşma sırasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığını üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz.



Egemen Korkmaz’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını… pic.twitter.com/b6dCkpTlQs — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) March 31, 2026