Dünya Kupası resmi hesabından paylaşım: Türkiye, Dünya Kupası'na geri döndü!

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde Kosova'yı deplasmanda 1-0 yenen A Milli Futbol Takımı, 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı.

Bu sonuçla ABD, Meksika ve Kanada'nın ortaklaşa düzenleyeceği Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanan Türkiye, 24 yıl sonra yeniden organizasyonda yer alacak.

DÜNYA KUPASI RESMİ HESABINDAN PAYLAŞIM!

Dünya Kupası resmi hesabından A Milli Takımımız ile ilgili bir paylaşım yapıldı. Yapılan paylaşımda, "Türkiye, 2002'den bu yana ilk kez Dünya Kupası'na geri dönüyor!" ifadeleri kullanıldı.

Bu paylaşım sosyal medyada kısa süre içerisinde beğeni yağmuruna tutuldu.

