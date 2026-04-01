        Haberler Spor Futbol Milli Takım Dünya Kupası resmi hesabından paylaşım: Türkiye, Dünya Kupası'na geri döndü! - Futbol Haberleri

        Dünya Kupası resmi hesabından paylaşım: Türkiye, Dünya Kupası'na geri döndü!

        Türkiye Milli Futbol Takımı, play-off finalinde Kosova Milli Futbol Takımı'nı 1-0 yenerek 24 yıl sonra FIFA Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı. 2002'den bu yana ilk kez turnuvaya dönecek Türkiye için Dünya Kupası resmi hesabı da özel bir paylaşım yaptı.

        Giriş: 01.04.2026 - 00:39 Güncelleme:
        Dünya Kupası resmi hesabından Türkiye paylaşımı!

        2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde Kosova'yı deplasmanda 1-0 yenen A Milli Futbol Takımı, 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı.

        Bu sonuçla ABD, Meksika ve Kanada'nın ortaklaşa düzenleyeceği Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanan Türkiye, 24 yıl sonra yeniden organizasyonda yer alacak.

        DÜNYA KUPASI RESMİ HESABINDAN PAYLAŞIM!

        Dünya Kupası resmi hesabından A Milli Takımımız ile ilgili bir paylaşım yapıldı. Yapılan paylaşımda, "Türkiye, 2002'den bu yana ilk kez Dünya Kupası'na geri dönüyor!" ifadeleri kullanıldı.

        Bu paylaşım sosyal medyada kısa süre içerisinde beğeni yağmuruna tutuldu.

        İşte o paylaşım:

        ÖNERİLEN VİDEO

        Öğrencisini taciz eden öğretim görevlisi meslekten ihraç edildi

        Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde (MAKÜ), öğrencisini taciz ettiği iddiasıyla hakkında soruşturma açılan öğretim görevlisi M.B., Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Yüksek Disiplin Kurulu tarafından meslekten çıkarıldı. (İHA)

        İlkler Montella'nın işi!
        İlkler Montella'nın işi!
        Çeyrek asırlık hasret sona erdi!
        Çeyrek asırlık hasret sona erdi!
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Uşak Belediye Başkanı, görevden uzaklaştırıldı
        Uşak Belediye Başkanı, görevden uzaklaştırıldı
        Türkiye 5G'ye geçti
        Türkiye 5G'ye geçti
        15 yaşında kalbinden bıçaklandı
        15 yaşında kalbinden bıçaklandı
        5G hizmete alındı ilk hızlar ne oldu?
        5G hizmete alındı ilk hızlar ne oldu?
        Kavganın gölgesinde gelen ölüm
        Kavganın gölgesinde gelen ölüm
        Lavrov: Büyük ölçekli savaşa dönüşme ihtimali var
        Lavrov: Büyük ölçekli savaşa dönüşme ihtimali var
        Telefonlarda 5G'yi aktif etme yöntemi
        Telefonlarda 5G'yi aktif etme yöntemi
        Trump'tan müttefik ülkelere: Gidin petrolü kendiniz alın
        Trump'tan müttefik ülkelere: Gidin petrolü kendiniz alın
        Hürmüz Boğazı'na Türkiye'den çözüm
        Hürmüz Boğazı'na Türkiye'den çözüm
        Mustafa Bozbey ve 58 kişi gözaltında
        Mustafa Bozbey ve 58 kişi gözaltında
        İtalya'dan ABD'yi kızdıracak adım!
        İtalya'dan ABD'yi kızdıracak adım!
        Aleyna'nın son doğum günü görüntüsü ortaya çıktı!
        Aleyna'nın son doğum günü görüntüsü ortaya çıktı!
        Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan'ın ifadesi Habertürk'te
        Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan'ın ifadesi Habertürk'te
        "Aşık olan herkes etrafını satar"
        "Aşık olan herkes etrafını satar"