        Vincenzo Montella: Hayallerimize kavuştuk! - Futbol Haberleri

        Vincenzo Montella: Hayallerimize kavuştuk!

        2026 FIFA Dünya Kupası play-off turu finalinde A Milli Futbol Takımımız, deplasmanda Kosova'yı 1-0 mağlup etti ve Dünya Kupası biletini kaptı. Ay-yıldızlıların teknik direktörü Vincenzo Montella, dev zafer sonrası açıklamalarda bulundu.

        Giriş: 01.04.2026 - 01:24 Güncelleme:
        2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde deplasmanda Kosova'yı 1-0 mağlup eden A Milli Futbol Takımımız'da teknik direktör Vincenzo Montella, müthiş zafer sonrası konuştu.

        "İNANILMAZ GURURLUYUM"

        Duygu anlamında zirveyi yaşıyorum! Sanırım hem Avrupa Şampiyonası'na hem de Dünya Kupası'na götüren ilk teknik adam oldum. İnanılmaz gururluyum. Maçtan önce çocuklara da söyledim, onlar ellerinden gelen her şeyi yaptı. Gidemezsek bile tüm sorumluluk bana ait olacaktı. Onlar her şeyi başardı. Şimdi birlikte güzel bir yolda devam edeceğiz.

        "HAYALLERİMİZE KAVUŞTUK"

        Bu mesleği yapan herkes Dünya Kupası'nı her zaman arzular. Tüm ekiple bunu konuştuk. Hayallerimize kavuştuk, mutluyuz. İnanılmaz bir duygu, kelimelerle tarifi yok. Bu meslekte Dünya Kupası zirve. Onu paylaşmak, yaşamak harika olacak. Tüm çalışanlar, yönetim... Herkes inanılmaz katkıda bulundu. Herkese teşekkürler.

        "OYUNCULARIMI HİÇBİR ŞEYE DEĞİŞMEM"

        Hem çok heyecanlı, hem çok mutlu, hem de çok gururluyum. Oyuncularımı hiçbir şeye değişmem! Bunun altını çizmek istiyorum. Geldiğimiz günden beri inanılmaz aidiyet duygusu ile oynadılar ve bizi gururlandırdılar. Ülkemiz adına da mutluyuz.

        "BURANIN PARÇASI OLMAK GURUR VERİCİ"

        Ben belki yabancıyım ama buranın parçası olmak inanılmaz gurur verici. İlk yabancı teknik adam olarak Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası'na gitmeyi başardım. Futbolcularımızla her şeyi başarabiliriz.

        "MUTLULUKTAN UYUYAMAYACAĞIM"

        Sanırım bu akşam mutluluktan uyuyamayacağım. Ama uyursam bu tişörtle uyuyacağım. Kosova'nın bizden daha iyi oynamadığına eminim. İlk yarı da pozisyonlar yakaladık. Galibiyeti hak ettik. Kosova'dan bir futbolcu istemem, bizim takımdan kimseyi değiştirmem.

        A MİLLİ TAKIM, 24 YIL SONRA DÜNYA KUPASI'NDA!
        İlkler Montella'nın işi!
        Çeyrek asırlık hasret sona erdi!
        Türkiye'de Dünya Kupası coşkusu: İnsanlar sokaklara döküldü!
        Ünlü isimlerin Dünya Kupası sevinci
        "2-3 hafta içinde İran'dan çıkacağız"
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Uşak Belediye Başkanı, görevden uzaklaştırıldı
        Türkiye 5G'ye geçti
        15 yaşında kalbinden bıçaklandı
        5G hizmete alındı ilk hızlar ne oldu?
        Kavganın gölgesinde gelen ölüm
        Telefonlarda 5G'yi aktif etme yöntemi
        Trump'tan müttefik ülkelere: Gidin petrolü kendiniz alın
        Hürmüz Boğazı'na Türkiye'den çözüm
        Mustafa Bozbey ve 58 kişi gözaltında
        Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan'ın ifadesi Habertürk'te
        "Aşık olan herkes etrafını satar"
