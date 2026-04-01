Vincenzo Montella: Hayallerimize kavuştuk!

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde deplasmanda Kosova'yı 1-0 mağlup eden A Milli Futbol Takımımız'da teknik direktör Vincenzo Montella, müthiş zafer sonrası konuştu.

"İNANILMAZ GURURLUYUM"

Duygu anlamında zirveyi yaşıyorum! Sanırım hem Avrupa Şampiyonası'na hem de Dünya Kupası'na götüren ilk teknik adam oldum. İnanılmaz gururluyum. Maçtan önce çocuklara da söyledim, onlar ellerinden gelen her şeyi yaptı. Gidemezsek bile tüm sorumluluk bana ait olacaktı. Onlar her şeyi başardı. Şimdi birlikte güzel bir yolda devam edeceğiz.

"HAYALLERİMİZE KAVUŞTUK"

Bu mesleği yapan herkes Dünya Kupası'nı her zaman arzular. Tüm ekiple bunu konuştuk. Hayallerimize kavuştuk, mutluyuz. İnanılmaz bir duygu, kelimelerle tarifi yok. Bu meslekte Dünya Kupası zirve. Onu paylaşmak, yaşamak harika olacak. Tüm çalışanlar, yönetim... Herkes inanılmaz katkıda bulundu. Herkese teşekkürler.

"OYUNCULARIMI HİÇBİR ŞEYE DEĞİŞMEM"

Hem çok heyecanlı, hem çok mutlu, hem de çok gururluyum. Oyuncularımı hiçbir şeye değişmem! Bunun altını çizmek istiyorum. Geldiğimiz günden beri inanılmaz aidiyet duygusu ile oynadılar ve bizi gururlandırdılar. Ülkemiz adına da mutluyuz.

"BURANIN PARÇASI OLMAK GURUR VERİCİ"

Ben belki yabancıyım ama buranın parçası olmak inanılmaz gurur verici. İlk yabancı teknik adam olarak Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası'na gitmeyi başardım. Futbolcularımızla her şeyi başarabiliriz.

"MUTLULUKTAN UYUYAMAYACAĞIM"

Sanırım bu akşam mutluluktan uyuyamayacağım. Ama uyursam bu tişörtle uyuyacağım. Kosova'nın bizden daha iyi oynamadığına eminim. İlk yarı da pozisyonlar yakaladık. Galibiyeti hak ettik. Kosova'dan bir futbolcu istemem, bizim takımdan kimseyi değiştirmem.