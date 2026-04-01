ABD Başkanı Trump: 2-3 hafta içinde bitecek

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırıların 2 ila 3 hafta içinde biteceğini ifade ederken, "Hürmüz Boğazı'nda olup bitenlerle bir alakamız yok. Yakında ayrılacağız." dedi.

ABD Başkanı, Oval Ofis'te basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Fransa ya da petrol ihtiyacını karşılamak isteyen diğer ülkelerin dilemeleri durumunda Hürmüz Boğazı'na müdahale edebileceklerini işaret eden Trump, kendilerinin bu konuda bir adım atmayacağını belirtti.

Trump öte yandan, "Hâlihazırda rejim değişikliği oldu. Bir rejimi devirdik, sonra bir rejimi daha devirdik. Şimdi çok daha farklı bir grup insan var. Çok daha makul, daha az radikal. Rejim değişikliği oldu." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı ayrıca, "Rejim değişikliği hedeflerimden biri değildi. Tek bir hedefim vardı, nükleer silahları olmayacak ve bu hedefe ulaşıldı. Nükleer silahları olmayacak." diye konuştu.

Bir basın mensubunun, saldırıların durması için İran'ın anlaşma yapmak zorunda olup olmadığına ilişkin sorusunu yanıtlayan Trump, "Hayır değiller. İran anlaşma yapmak zorunda değil. Bu yeni bir rejim. Çok daha erişilebilir." dedi.

ABD Başkanı konuşmasında "Onların uzun bir süre taş devrinde kalacaklarını ve nükleer silah geliştiremeyeceklerini hissettiğimizde ayrılacağız. Anlaşma yapıp yapmamamızın bir önemi yok." ifadelerine yer verdi.

İran'a verdikleri zararı işaret eden Trump, "Donanmaları yok. Orduları yok. Hiçbir şeyleri yok, kaybediyorlar. Kaybettiklerini kabul ediyorlar. Anlaşma yapmak için yalvarıyorlar." şeklinde konuştu.