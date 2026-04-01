Tüm Türkiye'de Dünya Kupası coşkusu: İnsanlar sokaklara döküldü!
A Milli Futbol Takımımızın, 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılmayı garantilemesi ile birlikte Türkiye'deki tüm cadde ve sokaklar kutlama sahnesine döndü. Dünya Kupası coşkusu tüm Türkiye'de kutlandı. İşte kutlamalardan kareler...
A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde deplasmanda Kosova'yı 1-0 yenerek 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandığı maçın sevinci, tüm yurtta büyük bir sevinç ve coşkuya dönüştü.
Bayraklarıyla araçlarına binen vatandaşlar korna sesleri eşliğinde konvoya çıktı.
Coşkulu vatandaşlar, Türkiye'nin 24 yıl sonra 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanmasını şarkılar ve marşlar söyleyerek sevinç gösterileriyle kutladı.
Türkiye'nin tüm illerinde büyük meydanlarda kurulan dev ekrandan karşılaşmayı izlemeye gelen vatandaşlar, milli takıma alkış ve tezahüratlarla destekte bulundu.
"BİR OLURUZ YOLUNDA"
Tarkan'ın "Bir Oluruz Yolunda" şarkısıyla kutlama yapan insanlar 24 yıl sonra o ruhu, aynı o heyecanı tekrar hissetti.
İşte Türkiye'nin dört bir yanından kareler: