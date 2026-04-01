        Haberler Spor Futbol Milli Takım Tüm Türkiye'de Dünya Kupası coşkusu: İnsanlar sokaklara döküldü! - Futbol Haberleri

        Tüm Türkiye'de Dünya Kupası coşkusu: İnsanlar sokaklara döküldü!

        A Milli Futbol Takımımızın, 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılmayı garantilemesi ile birlikte Türkiye'deki tüm cadde ve sokaklar kutlama sahnesine döndü. Dünya Kupası coşkusu tüm Türkiye'de kutlandı. İşte kutlamalardan kareler...

        Giriş: 01.04.2026 - 01:04 Güncelleme:
        1

        A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde deplasmanda Kosova'yı 1-0 yenerek 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandığı maçın sevinci, tüm yurtta büyük bir sevinç ve coşkuya dönüştü.

        2

        Bayraklarıyla araçlarına binen vatandaşlar korna sesleri eşliğinde konvoya çıktı.

        3

        Coşkulu vatandaşlar, Türkiye'nin 24 yıl sonra 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanmasını şarkılar ve marşlar söyleyerek sevinç gösterileriyle kutladı.

        4

        Türkiye'nin tüm illerinde büyük meydanlarda kurulan dev ekrandan karşılaşmayı izlemeye gelen vatandaşlar, milli takıma alkış ve tezahüratlarla destekte bulundu.

        5

        "BİR OLURUZ YOLUNDA"

        Tarkan'ın "Bir Oluruz Yolunda" şarkısıyla kutlama yapan insanlar 24 yıl sonra o ruhu, aynı o heyecanı tekrar hissetti.

        6

        İşte Türkiye'nin dört bir yanından kareler:

        A MİLLİ TAKIM, 24 YIL SONRA DÜNYA KUPASI'NDA!
