Kuvvetli sağanak yağmur geliyor! 2 il için turuncu, 16 il için sarı uyarı Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; 16 il için sarı, 2 il için de turuncu kodlu uyarı verildi. Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu'nun batısı sağanak yağışlı. Yağışların Muğla, Antalya, Adana ve Mersin çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Diğer yandan Kıyı Ege ve Batı Akdeniz'de kuvvetli lodos etkili olacak. Doğu Anadolu'da çığ tehlikesi devam ediyor

Habertürk Giriş: 05.03.2024 - 07:42 Güncelleme: 05.03.2024 - 07:42 facebook

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