Ebru Yaşar ile Siyam dünyada 23'üncü sırada

Ebru Yaşar ile Siyam'ın düeti, dünya yıldızlarını geride bıraktı. İkilinin 'Yoksun' adlı şarkısı, bir ay önce yüklendiği YouTube'un dünya listesinde Cardi B ile Milel Cyrus'u geride bırakarak 23'üncü sıraya yükseldi.

'Yoksun'un klibi, an itibarıyla 32.156.386 kez izlendi.

BİR YILDA 500 MİLYON DİNLENME Ebru Yaşar, diğer şarkılarıyla birlikte YouTube'da 300 milyon, tüm dijital platformlarda ise 500 milyon dinlenmeyi geride bıraktı.