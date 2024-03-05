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        Haberler Müzik Ebru Yaşar ile Siyam dünyada 23'üncü sırada - Magazin haberleri

        Ebru Yaşar ile Siyam dünyada 23'üncü sırada

        Ebru Yaşar ile Siyam, bir büyük başarıya imza attı. İkilinin 'Yoksun' adlı düeti YouTube dünya listesinde 23'üncü sıraya yükseldi, Yaşar, duygularını; "En iyilerine layıksınız" şeklinde dile getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.03.2024 - 08:55 Güncelleme: 05.03.2024 - 09:00
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        Dünyada 23'üncü sıradalar
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        Ebru Yaşar ile Siyam'ın düeti, dünya yıldızlarını geride bıraktı. İkilinin 'Yoksun' adlı şarkısı, bir ay önce yüklendiği YouTube'un dünya listesinde Cardi B ile Milel Cyrus'u geride bırakarak 23'üncü sıraya yükseldi.

        'Yoksun'un klibi, an itibarıyla 32.156.386 kez izlendi.

        BİR YILDA 500 MİLYON DİNLENME

        Ebru Yaşar, diğer şarkılarıyla birlikte YouTube'da 300 milyon, tüm dijital platformlarda ise 500 milyon dinlenmeyi geride bıraktı.

        "EN İYİLERİNE LAYIKSINIZ"

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        Ebru Yaşar, Siyam ile elde etikleri bu başarıyı; "Müzik, bir yolculuk. Bu yolda bize eşlik eden tüm dinleyicileri çok sevdiğimi, şarkılarımı aşkla seslendirdiğimi bilmenizi isterim. En iyilerine layıksınız" sözleriyle dile getirdi.

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        #Ebru Yaşar
        #siyam
        #Yoksun
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