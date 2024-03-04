Muğla'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 8 zanlı tutuklandı

Öte yandan, soruşturma kapsamında 74 kişi hakkında "uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak", "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlarından adli işlem başlatıldı.

Belirlenen ev ve iş yerlerine düzenlenen operasyonlarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 2 hassas terazi, 207 sentetik ecza, suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

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