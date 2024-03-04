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        Muğla'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 8 zanlı tutuklandı

        Muğla'daki uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 8 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2024 - 22:51 Güncelleme: 04.03.2024 - 22:51
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        Muğla'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 8 zanlı tutuklandı
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        Muğla'daki uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 8 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik çalışma gerçekleştirildi.

        Belirlenen ev ve iş yerlerine düzenlenen operasyonlarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 2 hassas terazi, 207 sentetik ecza, suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

        Operasyonda, 8 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Öte yandan, soruşturma kapsamında 74 kişi hakkında "uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak", "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlarından adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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