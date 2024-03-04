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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Son dakika haberi Beşiktaş'tan TFF'ye hakem ve seçim çağrısı - Beşiktaş Haberleri

        Son dakika haberi Beşiktaş'tan TFF'ye hakem ve seçim çağrısı

        Beşiktaş'tan yapılan açıklamada "Beşiktaş camiası olarak, Halil Umut Meler'i ve Koray Gençerler'i artık maçlarımızda görmek istemiyoruz. TFF'nin, Türk futbolunu bu kaostan çıkarmak adına acil olarak seçime gitmesinde büyük yarar görüyoruz" ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.03.2024 - 20:18 Güncelleme: 04.03.2024 - 20:21
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        Beşiktaş'tan TFF'ye hakem ve seçim çağrısı
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        Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle:

        Biz Beşiktaşız. Asaletin, onurun ve mücadele ruhunun 121 yıl boyunca hiç solmadığı, her zaman şerefimizle oynayıp, hakkımızla kazandığımız bir destanın mirasçılarıyız. Bizim için asıl olan, geçmişimizden gelen ve hiçbir zaman eğilmeyen onurlu duruşumuzdur.

        Aylardır “Federasyonumuzun arkasındayız” diyerek işlerine gelmeyince “istifa” diye çağrı yapanların derbi maçtan sonraki düzeysiz tutumunu hayretle izledik. TFF Disiplin Kurulu’nu istediği saatte toplayıp istediği şekilde nasıl karar aldırabildiğini tüm kamuoyu da ibretle izlemiştir. Bu çifte standartlar, Türk futbolunun geleceği için büyük endişe yaratmaktadır ve çok ciddi sosyal yaralanmalara fırsat verecek niteliktedir.

        Beşiktaş’tan Riva’ya sesleniyoruz!

        Futbolumuzda tüm kaosların içinde adı geçen ve sürekli Beşiktaş’ın kritik maçlarına ısrarla atanan Halil Umut Meler’in dün vermiş olduğu oyunun akışını değiştiren skandal kararlar, futbolun adaletine olan güveni ortadan kaldıran ciddiyette hatalardır.

        Derbide, Cenk Tosun’un penaltı pozisyonunda VAR incelemesi yapılmaması, Omar Colley’in pozisyonunda hafta içi gözleri görmeyen VAR’ın bu maçta şahin kesilen gözleriyle kararın kırmızı karta döndürülmesi ve oyunun sistemli olarak yavaşlatılmasına göz yumulması, Türk futbolunda alışıldık hale gelen, ancak asla alışılmaması gereken skandal kararlardır.

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        VAR masasındaki tavrıyla her maçta takımımızı bilinçli bir şekilde doğrayan Koray Gençerler’i de unutmuyoruz!

        Beşiktaş camiası olarak, Halil Umut Meler’i ve Koray Gençerler’i artık maçlarımızda görmek istemiyoruz.

        Adil bir rekabet düzeni oluşturulmayan Türk futbolunda masa başı oyunlarıyla elde edilen şampiyonlukların uluslararası karşılaşmalarda sonu hüsranla biten deneyimlerden öte bir sonuç getirmediği ortada olup, daha fazla vakit geçirilmeden futbolumuzda tüm organlarıyla kapsamlı ve çağdaş bir yeniden yapılanmanın bir an önce yapılması kaçınılmaz bir zorunluluktur.

        Tüm uyarılarımıza ve temaslarımıza rağmen hiçbir önlem almayan TFF’nin, Türk futbolunu bu kaostan çıkarmak adına acil olarak seçime gitmesinde büyük yarar görüyoruz.

        Yeni göreve gelecek futbol federasyonunun ve kurullarının, Türk futbolunu çok daha iyi yerlere götüreceğine inanıyoruz.

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