Eniştesini öldüren zanlı tutuklandı
Kayseri'de geçtiğimiz günlerde eniştesini vurarak öldürdükten sonra aracıyla üzerinden geçerek kaçan şüpheli yakalanarak tutuklandı
Kayseri'de tabancayla ateş ederek eniştesini öldüren şüpheli tutuklandı.
Melikgazi ilçesi Mimarsinan Şirintepe Mahallesinde eniştesi S.Tyi tabancayla öldüren Y.Knin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
TUTUKLANDI
Kayseri Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen Y.K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Fotoğraf: AA
Melikgazi ilçesi Mimarsinan Şirintepe Mahallesi Şehit Suat Hayri Dal Caddesinde, dün S.T. ile kayınbiraderi Y.K. arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.K, eniştesi S.Tye tabancayla ateş etmiş, Y.K, olay yerinden araçla kaçarken yere düşen S.Tnin üzerinden geçmişti.
S.T, olay yerinde hayatını kaybetmiş, şüpheli Y.K. ise gözaltına alınmıştı.
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