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        Haberler Gündem 3. Sayfa Eniştesini öldüren zanlı tutuklandı - En son haberler

        Eniştesini öldüren zanlı tutuklandı

        Kayseri'de geçtiğimiz günlerde eniştesini vurarak öldürdükten sonra aracıyla üzerinden geçerek kaçan şüpheli yakalanarak tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2024 - 20:06 Güncelleme: 04.03.2024 - 20:42
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        Eniştesini öldüren zanlı tutuklandı
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        Kayseri'de tabancayla ateş ederek eniştesini öldüren şüpheli tutuklandı.

        Melikgazi ilçesi Mimarsinan Şirintepe Mahallesinde eniştesi S.Tyi tabancayla öldüren Y.Knin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        TUTUKLANDI

        Kayseri Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen Y.K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Fotoğraf: AA

        Melikgazi ilçesi Mimarsinan Şirintepe Mahallesi Şehit Suat Hayri Dal Caddesinde, dün S.T. ile kayınbiraderi Y.K. arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.K, eniştesi S.Tye tabancayla ateş etmiş, Y.K, olay yerinden araçla kaçarken yere düşen S.Tnin üzerinden geçmişti.

        S.T, olay yerinde hayatını kaybetmiş, şüpheli Y.K. ise gözaltına alınmıştı.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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