Türkiye’den ihraç edilen ancak yüksek miktarda pestisit kalıntı (zirai ilaç) ya da aflatoksin (küf hastalığı) bulunduğu gerekçesi ile iade edilen ürün sayısında artış sürüyor.

3 Ocak Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Gıda ve Yemler İçin Hızlı Alarm Sistemi (RASFF) partalında yer alan bilgiye göre, Türkiye'den Danimarka'ya giden üzüm yapraklarında Ditiyokarbamatlar - pestisit kalıntıları tespit edildi. Danimarka 'ciddi' uyarısıyla el konulduğu bildirildi.

736190 numaralı bildirimde bir üründe izin verilen Ditiyokarbamatlar - pestisit kalıntılarının miktarının maksimum 0,5 mg/kg kuru madde olması gerekiyor. Yapılan testler sonucu üzüm yapraklarında 0,13 mg/kg kuru madde olarak tespit edildi. REKLAM Pestisit, tarımda ekinlere ve bitkilere zarar verme potansiyeli bulunan haşereleri, istenmeyen yabani otları, böcekleri yok etmek ve kontrol altında tutmak için kullanılan kimyasal bir maddedir.