Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem İstanbul İstanbul'un kuzey ve yüksek kesimlerinde sis etkili oldu - Güncel haberler

        İstanbul'un kuzey ve yüksek kesimlerinde sis etkili oldu

        İstanbul'un kuzey ve yüksek kesimlerinde akşam saatlerinden itibaren sis etkili oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2024 - 20:47 Güncelleme: 04.03.2024 - 20:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        İstanbul Boğazı'nın yüksek ve kuzey bölgeleri ile Yavuz Sultan Selim Köprüsü çevresinde, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sarıyer ve Beykoz kesimlerinde yoğunlaşan sis, yer yer etkisini gösteriyor.

        2

        Trafikte aksama yaşanmazken, sis nedeniyle bazı noktalarda görüş mesafesi düşüyor.

        3

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik uygulamasına göre kent genelindeki trafik yoğunluğu saat 19.30 itibarıyla yüzde 56 olarak ölçüldü.​​​​​​​

        4
        5
        6
        7
        #HABER
        #istanbul
        #istanbul haber
        #yerel haber
        #hava durumu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Barışma teklifini kabul etmeyen sevgilisini hastanelik etti
        Barışma teklifini kabul etmeyen sevgilisini hastanelik etti
        THY altıncı kıtaya nasıl uçtu?
        THY altıncı kıtaya nasıl uçtu?
        Eniştesini öldüren zanlı tutuklandı
        Eniştesini öldüren zanlı tutuklandı
        İstanbul'a bir metro hattı daha geliyor
        İstanbul'a bir metro hattı daha geliyor
        Dolandırıcılarla başları dertte
        Dolandırıcılarla başları dertte
        Trudeau ve Meloni'nin görüşmesine Filistin protestosu engeli
        Trudeau ve Meloni'nin görüşmesine Filistin protestosu engeli
        Barış Alper de sakat sakat oynadı!
        Barış Alper de sakat sakat oynadı!
        Penaltı var mı yok mu?
        Penaltı var mı yok mu?