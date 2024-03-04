Nilgün Belgün ile Hande Yener'in başı dolandırıcılarla dertte

"ASLA CEVAP VERMEYİN"

Nilgün Belgün, kendisine ait olmayan bir numaradan arkadaşına gönderilen; "Canım, Nilgün Belgün ben. Nasılsın?' şeklindeki mesajın ekran görüntüsünü şu notla yayımladı: Duyuru; bu numara bana ait değildir. Benim adımı kullanarak başkalarını arayan bu şahsa asla cevap vermeyin.