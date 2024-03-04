Alanyaspor-Trabzonspor maçı CANLI YAYIN
Alanyaspor-Trabzonspor maçının canlı anlatımı HTSPOR'da... Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Alanyaspor ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Avrupa kupalarına katılmak için mücadele eden bordo-mavililer, 46 puanla 3. sırada yer alıyor. Ligde kalma savaşı veren 15. sıradaki Alanyaspor'un ise 30 puanı bulunuyor.
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Alanyaspor ile Trabzonspor kozlarını paylaşıyor.
Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Aliti, Furkan, Balkovec, Fer, Richard, Oğuz, Augusto, Efecan, Ahmed Hassan
Trabzonspor: Uğurcan, Meunier, Mendy, Denswil, Eren, Berat, Umut Güneş, Visca, Bardhi, Trezeguet, Enis Destan
STAT: Alanya Oba
HAKEM: Volkan Bayarslan
SAAT: 20.00
YAYIN: beIN Sports 1
Ligde son 3 maçını kazanan bordo-mavililer, haftaya 46 puıanla 3. sırada girdi. Abdullah Avcı'nın ekibi, Alanya deplasmanında da kazanarak Avrupa Ligi hedefini sürdürmek istiyor.
Son 3 maçından beraberlikle ayrılan ve 6 maçtır kazanamayan Alanyaspor ise kötü gidişata Trabzonspor karşısında son vermek istiyor. 15. sırada yer alan Akdeniz ekibi 27 hafta sonunda 30 puan topladı.MAÇIN CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYIN
GALİBİYET SAYILARINDA 6-6 EŞİTLİK VAR
Alanyaspor ile Trabzonspor bugüne kadar 16 kez karşılaştı. Bu müsabakalarda 6 kez Alanyaspor, 6 kez Trabzonspor sahadan galibiyetle ayrıldı. 4 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Antalya’da oynanan 7 karşılaşmada 3 kez ev sahibi Alanyaspor, 2 kez Trabzonspor kazandı. 2 karşılaşmada ise taraflar eşitliği bozamadı.
EN FARKLI GALİBİYET ALANYASPOR'DAN: 5-0
İki takım en son 23 Ekim 2023 tarihinde Trabzon'da karşı karşıya gelirken müsabakayı 1-0 Trabzonspor kazandı. Bordo-mavililer son maçında evinde Başakşehir’i 1-0 mağlup ederken Antalya ekibi son maçında deplasmanda Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı.
Trabzonspor'u konuk ettiği son Süper Lig maçını 5-0 kazanan Alanyaspor, bu rekabetteki en farklı galibiyeti elde etti. Akdeniz ekibi, bordo-mavililer karşısında üst üste iki iç saha galibiyeti aldığı bir dönem yaşamadı.