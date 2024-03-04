Alanyaspor-Trabzonspor maçı CANLI YAYIN

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Alanyaspor ile Trabzonspor kozlarını paylaşıyor.

Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Aliti, Furkan, Balkovec, Fer, Richard, Oğuz, Augusto, Efecan, Ahmed Hassan

Trabzonspor: Uğurcan, Meunier, Mendy, Denswil, Eren, Berat, Umut Güneş, Visca, Bardhi, Trezeguet, Enis Destan

STAT: Alanya Oba

HAKEM: Volkan Bayarslan

SAAT: 20.00

YAYIN: beIN Sports 1

Ligde son 3 maçını kazanan bordo-mavililer, haftaya 46 puıanla 3. sırada girdi. Abdullah Avcı'nın ekibi, Alanya deplasmanında da kazanarak Avrupa Ligi hedefini sürdürmek istiyor.

Son 3 maçından beraberlikle ayrılan ve 6 maçtır kazanamayan Alanyaspor ise kötü gidişata Trabzonspor karşısında son vermek istiyor. 15. sırada yer alan Akdeniz ekibi 27 hafta sonunda 30 puan topladı.

GALİBİYET SAYILARINDA 6-6 EŞİTLİK VAR

Alanyaspor ile Trabzonspor bugüne kadar 16 kez karşılaştı. Bu müsabakalarda 6 kez Alanyaspor, 6 kez Trabzonspor sahadan galibiyetle ayrıldı. 4 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Antalya’da oynanan 7 karşılaşmada 3 kez ev sahibi Alanyaspor, 2 kez Trabzonspor kazandı. 2 karşılaşmada ise taraflar eşitliği bozamadı.