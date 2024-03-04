Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel: Yağmurlu bir hafta olacak

Türkiye’de akşam saatlerinde yağmurlar Anadolu’da belirmeye başladı.

MADDİ HASARLAR OLUŞABİLİR

Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu ile Doğu Anadolu geneline yayılmış yağmurlar görülüyor. Gece yarısı Osmaniye-Kozan arasında yağış miktarı metrekareye 100 mm’yi aşmış olabilir, bu alanda su baskınları ve caddelerde gölleşme gibi hayatı etkileyen görüntüler (ve maddi hasar) yaşanabilir.

Hava tahminleri Ege’ye kuvvetli bir gök gürültülü fırtınanın yaklaştığını gösteriyor.

MUĞLA'DA YAĞIŞLARA DİKKAT

Salı sabahı tahmini saat 07-08’den itibaren Çeşme-İzmir-Didim-Aydın kıyılarında gök gürültülü sağanak fırtınası bekleniyor. Bu durum tıpkı 1 Mart Cumartesi Muğla yağışlarına benzer kuvvette olacak.

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KIYI EGE VE AKDENİZ'DE KUVVETLİ YAĞIŞLAR

Yağış Antalya-Muğla arasında geniş bir alanda çok kuvvetli ve yer yer dolu yağışlı ilerleyecek, bu sırada tüm kıyı Ege Çanakkale’ye kadar yağmurlu havanın etkisine girecek.

Yarın öğlen İzmir-Çeşme hattında zayıflayıp bu kez Manisa-Uşak-Kütahya gibi iç kesimlerde kuvvetli yağacak, İç Anadolu’nun batısında da yarın bir miktar yağar.

Yağmura yarın sabah dolu yağışı da eşlik edebilir, Muğla açıklarında deniz üzerinde hortum, gök gürültülü yağış esnasında yıldırım düşmesi gibi riskler görünüyor.

Salı akşamı yaklaşırken artık Antalya-Manavgat-Alanya civarında yağmur birikimi nedeniyle yine su baskınları yaşanabilir. Kıyı Ege’de ve Batı Akdeniz’de bu kuvvetli yağışlar ve fırtına, 6 Mart Çarşamba öğlen saatlerinde etkisini yitirecek görünüyor.

İSTANBUL'DA DURUM NE?

İstanbul’da yarın tahmini saat 12:00-18:00 arası yağmurlu geçecek. Bugün olduğu gibi güneşlenemeyen şehirde hissedilen sıcaklık yarın 8°C, İstanbul’da yağmur akşam olurken kesip salı gece yarısından sonra yeniden başlayacak görünüyor. Bu yağmur ise çarşamba akşamına kadar uzanabilir. Marmara’da yüksek kesimlere 6 Mart Çarşamba gecesi karla karışık yağmur yağabilir fakat kar yağışı yok, yağışların çoğu yine yağmur olarak iniyor.

DOĞU'DA HAZIRLIKLI OLMAKTA FAYDA VAR

Doğu bölgelerde ise hafta ortasından itibaren soğuk ve yağışlı hava, yani kış havası geri dönüyor. Sivas-Elazığ-Erzurum-Kars-Hakkari arasındaki geniş alanlarda orta kuvvette kar yağışı bekleniyor. Perşembe günü yağan kar, şehirlerarası yollarda ulaşımı etkileyebilir, doğuda bu duruma hazırlıklı olmakta yarar var.

MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINDA

Türkiye bu haftayı, geçtiğimiz hafta gibi kurak ve sıcak geçirmeyecek. Hafta ortasından itibaren beklenen sıcaklık düşüşü ile havalar kışa benzeyecek. Fakat batı kıyılarımızda ya da Ankara’da henüz kar yağmasını beklemiyoruz, Mart ayının 2. haftasında hissedilir bir ısınma ve ardından 3. haftası yeni bir soğuk hava dalgası içine girebiliriz. Şimdilik mevsim normallerinde ve 1-2°C altında süren bir hafta yaşayacağız.