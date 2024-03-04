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        Haberler Gündem 3. Sayfa Adana'da barışma teklifini kabul etmeyen sevgilisini hastanelik etti! - Gündem haberleri

        Barışma teklifini kabul etmeyen sevgilisini hastanelik etti

        Adana'da 35 yaşındaki Cengiz K, 25 yaşındaki eski sevgilisi Tülay T.'yi barışma teklifini kabul etmemesi üzerine boynundan vurdu. Ardından genç kadını hastaneye götürdü, zanlı gözaltına alındı. Tülay T'nin hayati tehlikesi olduğu belirtiliyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.03.2024 - 19:37 Güncelleme: 04.03.2024 - 20:36
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        Barışma teklifini kabul etmeyen sevgilisini hastanelik etti
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        Adana'da bir süre önce kendisinden ayrılan ve barışma teklifini kabul etmeyen Tülay T.'yi (25) tabancayla boynundan yaralayan Cengiz K. (35), daha sonra otomobille tıp merkezine götürdü.

        Cengiz K., burada gelen polis tarafından gözaltına alınırken, hastaneye sevk edilen yaralı kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Olay, öğle saatlerinde Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi’nde meydana geldi. Tülay T., bir süre önce sevgilisi Cengiz K.’dan ayrıldı.

        Fotoğraf: DHA

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        ARKASINI DÖNÜP GİTMEK İSTEYİNCE BOYNUNDAN VURDU

        Bu durumu kabullenemeyen Cengiz K., sokakta karşılaştığı Tülay T.’yi yeniden barışmak için ikna etmeye çalıştı. Bu teklifi reddeden Tülay T., arkasını dönüp gitmek istediği sırada silahlı saldırıya uğradı. Cengiz K.’nın tabanca ile ateş ettiği kadın, boynuna isabet eden kurşunla yere yığıldı.

        Yaptığı olaydan pişmanlık duyan Cengiz K., yerde kanlar içerisinde yatan Tülay T.’yi otomobiliyle yakındaki bir tıp merkezine götürdü. Burada ilk müdahalesi yapılan yaralı kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Ameliyata alınan Tülay T.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Tıp merkezine çağırılan polis ekiplerine teslim olan Cengiz K. ise gözaltına alındı. Soruşturma sürdürülüyor.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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