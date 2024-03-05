Bakan Özhaseki açıkladı! Son 53 yılın en sıcak 2. şubat ayı!
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, geçen ay hava sıcaklığının ortalamaların 3.4 derece üzerinde gerçekleştiğini ve böylece son 53 yılın en sıcak 2'nci şubat ayının yaşandığını duyurdu
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanI Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şubat ayı sıcaklık ortalaması 7.5 derece oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün aylık sıcaklık değerlendirmesine göre; 2024 yılı Şubat ayında, sıcaklıklar ortalamaların 3.4 derece üzerinde gerçekleşti. Böylece son 53 yılın en sıcak ikinci şubat ayı olarak kaydedildi" dedi.
OCAK AYINDA DA REKOR KIRILMIŞTI
Türkiye genelinde 1991-2020 yılları arasında 2.9 derece olarak ölçülen ocak ayı ortalama sıcaklığı da, önceki ay 5.7 derece ile normallerinin 2.8 derece üzerinde gerçekleşmişti.
Sıcaklık analizlerinde, 1971'den itibaren yapılan karşılaştırmaya göre, 2024 Ocak ayı son 53 yılın en sıcak ocak ayı olarak kayıtlara geçmişti.