Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanI Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şubat ayı sıcaklık ortalaması 7.5 derece oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün aylık sıcaklık değerlendirmesine göre; 2024 yılı Şubat ayında, sıcaklıklar ortalamaların 3.4 derece üzerinde gerçekleşti. Böylece son 53 yılın en sıcak ikinci şubat ayı olarak kaydedildi" dedi.

OCAK AYINDA DA REKOR KIRILMIŞTI Türkiye genelinde 1991-2020 yılları arasında 2.9 derece olarak ölçülen ocak ayı ortalama sıcaklığı da, önceki ay 5.7 derece ile normallerinin 2.8 derece üzerinde gerçekleşmişti. Sıcaklık analizlerinde, 1971'den itibaren yapılan karşılaştırmaya göre, 2024 Ocak ayı son 53 yılın en sıcak ocak ayı olarak kayıtlara geçmişti. Ocak ayında son 53 yılın sıcaklık rekoru kırıldı! Haberi Görüntüle Meteoroloji'den salı günü için uyarı! 16 kent için alarm! Haberi Görüntüle