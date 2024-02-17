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        Haberler Gündem Hava Durumu SICAKLIK REKORU | Son 53 yılın rekoru ocak ayında kırıldı: 5.7 derece!

        Ocak ayında son 53 yılın sıcaklık rekoru kırıldı!

        Türkiye genelinde 1991-2020 yılları arasında 2.9 derece olarak ölçülen ocak ayı ortalama sıcaklığı, geçen ay 5.7 derece ile normallerinin 2.8 derece üzerinde gerçekleşti. Sıcaklık analizlerinde, 1971'den itibaren yapılan karşılaştırmaya göre, 2024 Ocak ayı son 53 yılın en sıcak ocak ayı olarak kayıtlara geçti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2024 - 14:30 Güncelleme: 17.02.2024 - 14:30
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        Ocak ayında son 53 yılın sıcaklık rekoru kırıldı!
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        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, 2024 yılı ocak ayında ortalama sıcaklıklar Kırklareli, Bilecik, Tekirdağ Malkara, Sakarya Geyve, Manisa Akhisar, Balıkesir Dursunbey, Kütahya Simav, Antalya Gazipaşa, Yozgat, Zonguldak, Kastamonu İnebolu, Trabzon, Rize, Hopa, Artvin, Bolu, Karabük, Merzifon, Amasya, Sinop Boyabat, Çorum Osmancık, Giresun Şebinkarahisar çevrelerinde mevsim normalleri civarında, yurdun diğer bölgelerinde mevsim normallerinin üzerinde ölçüldü.

        OCAK AYINDA SICAKLIK 5.7 DERECE OLDU

        AA'da yer alan habere göre Türkiye genelinde 1991-2020 yılları arasında 2.9 derece olarak ölçülen ocak ayı ortalama sıcaklığı, geçen ay 5.7 derece ile normallerinin 2.8 derece üzerinde gerçekleşti.

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        SON 53 YILIN REKORU KIRILDI

        Sıcaklık analizlerinde, 1971'den itibaren yapılan karşılaştırmaya göre, 2024 Ocak ayı son 53 yılın en sıcak ocak ayı olarak kayıtlara geçti.

        ARDAHAN EKSİ 31.3, AKÇAKOCA 29.3 OLDU

        Geçen ay en düşük sıcaklık sıfırın altında 31.3 derece ile Ardahan'da, en yüksek sıcaklık ise 29.3 derece ile Akçakoca'da tespit edildi.

        BÖLGELERE GÖRE SICAKLIKLAR

        Marmara Bölgesi'nde ortalama sıcaklıklar Kırklareli, Bilecik, Malkara, Geyve çevrelerinde mevsim normalleri civarında, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde görüldü. Bölgenin ocak ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 5,2 derece iken, geçen ay 7,4 derece olarak ölçüldü. Bölgede en düşük sıcaklık sıfırın altında 7,1 dereceyle Bilecik'te, en yüksek sıcaklık ise 22,8 dereceyle Lüleburgaz gözlendi.

        Ege Bölgesi'nde ise ortalama sıcaklıklar Akhisar, Dursunbey, Simav çevrelerinde mevsim normalleri civarında, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde tespit edildi. Bölgenin 6,3 derece olan uzun yıllar ortalama sıcaklığına göre, geçen ay 8,5 derece olarak kayıtlara geçti. Bölgede en düşük sıcaklık sıfırın altında 9,4 derece olarak Afyonkarahisar Emirdağ'da, en yüksek sıcaklık ise 23,8 derece olarak Manisa Salihli'de ölçüldü.

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        Akdeniz Bölgesi'nde ortalama sıcaklıklar, Gazipaşa çevresinde mevsim normalleri civarında, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşti. Bölgenin uzun yıllar ortalama sıcaklığı 7,5 derece iken, geçen ay 10,3 derece olarak ölçüldü. Bölgede en düşük sıcaklık sıfırın altında 12,2 dereceyle Kahramanmaraş Göksun'da, en yüksek sıcaklık ise 25,6 dereceyle Mersin Erdemli'de kaydedildi.

        İç Anadolu Bölgesi'nde de ortalama sıcaklıklar, Yozgat çevresinde mevsim normalleri civarında, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde görüldü. Bölgenin sıfırın altında 0,6 olan ocak ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı geçen ay 2,9 derece olarak kayda geçti. Bölgede en düşük sıcaklık sıfırın altında 14,4 derece olarak Kangal'da, en yüksek sıcaklık ise 16,1 derece olarak Çumra'da görüldü.

        Karadeniz Bölgesi'nde ortalama sıcaklıklar, Zonguldak, İnebolu, Trabzon, Rize, Hopa, Artvin, Bolu, Karabük, Merzifon, Amasya, Boyabat, Osmancık, Şebinkarahisar çevrelerinde mevsim normalleri civarında, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşti. Bölgenin 3 derece ölçülen uzun yıllar ortalama sıcaklığı ise ocak ayında 5,3 derece oldu. Bölgede en düşük sıcaklık sıfırın altında 15,7 dereceyle Bayburt'ta, en yüksek sıcaklık ise 29,3 dereceyle Akçakoca'da tespit edildi.

        Doğu Anadolu Bölgesi'nde ortalama sıcaklıklar, bölgenin genelinde mevsim normallerinin üzerinde ölçüldü. Bölgenin ocak ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı sıfırın altında 4,3 derece iken geçen ay sıfırın altında 0,2 derece olarak tespit edildi. Bölgede en düşük sıcaklık sıfırın altında 31,3 dereceyle Ardahan'da, en yüksek sıcaklık ise 13 dereceyle Iğdır'da kaydedildi.

        Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ortalama sıcaklıklar, bölgenin genelinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşti. Bölgenin 4,6 derece olan uzun yıllar ortalama sıcaklığı, ocakta 7,1 derece olarak kayda geçti. Bölgede en düşük sıcaklık sıfırın altında 4,4 dereceyle Diyarbakır'da, en yüksek sıcaklık ise 18,8 dereceyle Ceylanpınar'da tespit edildi.

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