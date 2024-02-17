Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeyi ve güneydoğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak; Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis, doğu kesimlerde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu şöyle olacak:

ANKARA: 10, Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey çevreleri öğle saatlerinden sonra hafif yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu.

İSTANBUL: 9, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

İZMİR: 15, Parçalı bulutlu.

EDİRNE: 10, Parçalı ve çok bulutlu.

KOCAELİ: 9, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

BURSA: 10, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

KIRKLARELİ: 7, Parçalı ve çok bulutlu.

A.KARAHİSAR: 6, Parçalı, yer yer çok bulutlu.

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DENİZLİ: 14, Parçalı bulutlu.

MUĞLA: 16, Parçalı bulutlu.

ADANA: 18, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı.

ANTALYA: 19, Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde doğu çevreleri sağanak yağışlı.

HATAY: 15, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.

MERSİN: 19, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı.

ESKİŞEHİR: 7, Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey çevreleri öğle saatlerinden sonra hafif yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu.

KONYA: 9, Parçalı ve çok bulutlu.

SİVAS: 8, Parçalı bulutlu.

KAYSERİ: 8, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

BOLU: 6, Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı.

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KASTAMONU: 8, Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı.

ZONGULDAK: 10, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

SAMSUN: 13, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı.

TRABZON: 13, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

ARTVİN: 11, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

ERZURUM: 6, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı.

KARS: 5, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı.

ERZİNCAN: 11, Parçalı bulutlu, sağanak yağışlı.

MALATYA: 12, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

VAN: 8, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı.

DİYARBAKIR: 13, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

GAZİANTEP: 13, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

SİİRT: 12, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

ŞANLIURFA: 15, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.