'Sigaraya başlama yaşı düştükçe bağımlılık artıyor'

Dr. Öğretim Üyesi Osman El Jundi, 9 Şubat'ın toplumda sağlıklı yaşam bilincini geliştirmek, tütün kullanımı ve zararları konusunda farkındalık oluşturmak, tütün ürünü kullananlara bırakmaları yönünde teşvik etmek amacıyla ülkemizde ve dünyada Dünya Sigarayı Bırakma Günü olarak kutlandığını söyledi.

"SİGARA KULLANIMI AKCİĞER SAĞLIĞI İÇİN TEHDİT OLUŞTURUYOR"

Sigara kullanımının sadece akciğerleri değil, bütün organların sağlığını tehdit ettiğini ve çeşitli ölümcül hastalıklara neden olduğunu belirten El Jundi, “Sigara başta olmak üzere bütün tütün ürünlerinin kullanımı akciğerlerde önemli sağlık sorunlarına yol açar. Sigara kullanımı, kronik bronşit ve KOAH olarak bilinen, akciğerdeki bronş sisteminde kalıcı ve ilerleyici tıkayıcı hastalığın başlıca nedenidir. Bunun yanı sıra akciğer enfeksiyon riskini artıran sigara kullanımı, akciğerlerin bağışıklığını olumsuz yönde etkilediği için tedavi süresi uzatmaktadır ve enfeksiyona daha dirençli hale getirmektedir. Sigaranın neden olduğu en önemli ve ölümcül hastalık ise sinsi ilerlemesi nedeniyle çoğu zaman geç dönemde teşhisi gerçekleşen akciğer kanseridir. Sigara dumanına maruz kalan bireylerde bile hiç sigara içmedikleri halde yukarıda saydığımız hastalıklar gelişebilir" uyarısında bulundu.

REKLAM

Sigara kullanımının ağızdan başlayarak makata kadar bütün kanserlerin gelişmesinde önemli bir etkene sahip olduğunu kaydeden El Jundi, “Sigara içmek ağzın hijyenini bozup tat alma duyumuzu olumsuz yönde değiştirmektedir. Özellikle sigara dumanına kalan çocuklarda büyüme geriliği ve üst ile alt solunum yolu enfeksiyonları arttırmaktadır" dedi.

"NİKOTİN BAĞIMLILIK GELİŞTİRİYOR"

Sigara dumanında alışkanlık ve bağımlılık yapan maddenin nikotin olduğunu belirten El Jundi, “Nikotin maddesi sigara içtikten hemen sonra ağız ve akciğerlerden emilerek kanda hızlı bir ivme yapmaktadır. Hızla yükselen nikotin düzeyi ise beyinde geçici tatmin, rahatlama ve keyif hissi veren ve dopamin olarak bilinen bir nörotransmitterin salınmasına neden olur. Ancak sigara tükettikçe tolerans gelişir ve aynı etkiyi görebilmek için daha yüksek ve sık nikotin dozu gerekecektir. Ancak nikotin sadece bağımlılıkta rol oynamaktadır" diye konuştu.