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        Haberler Dünya Eski Formula 1 pilotu Berger'in 1995'te İtalya'da çalınan arabası İngiltere'de bulundu

        Eski Formula 1 pilotu Berger'in 1995'te İtalya'da çalınan arabası İngiltere'de bulundu

        Avusturyalı eski Formula 1 pilotu Gerhard Berger'in İtalya'da 1995 yılında çalınan lüks arabası İngiltere'de bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 11:54 Güncelleme: 05.03.2024 - 11:54
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        Eski F1 pilotunun 1995'te çalınan arabası bulundu
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        Londra Metropolitan Polisi, Avusturyalı eski Formula 1 pilotu Gerhard Berger'in yarış için gittiği İtalya'da 1995 yılında çalınan lüks arabasının İngiltere'de bulunduğunu açıkladı.

        Metropolitan Polis Teşkilatından yapılan açıklamada, 1995'teki Imola Grand Prix'si için İtalya'ya giden iki Formula 1 pilotunun arabalarının çalındığı hatırlatıldı.

        Foto:AA
        Foto:AA

        Bu araçlardan birinin Berger'in Ferrari F512M model arabası olduğu kaydedilen açıklamada, çalıntı ihbarının Ferrari tarafından yapıldığı belirtildi.

        Açıklamada, bir Amerikalının ocakta İngiltere'de satın aldığı aracı bakım için bir Ferrari servisine götürdüğü ve arabanın çalıntı olmasından şüphelenen yetkililerin polisle temasa geçtiği ifade edildi.

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        Foto:AA
        Foto:AA

        Bunun üzerine inceleme başlatan Londra Metropolitan Polisi Organize Araç Hırsızlığı Birimi, arabanın geçmişiyle ilgili araştırma yaptı.

        Araştırma sonucunda 1995'te İtalya'da çalınan aracın önce Japonya'ya gönderildiği, 2023 sonunda da İngiltere'ye giriş yaptığı tespit edildi.

        Londra Polisi, söz konusu arabaya el koyarken satış ve ABD'ye gönderme işlemleri ise durduruldu.

        Soruşturmayı yöneten Mike Pilbeam, yaptığı açıklamada, "28 yıldır kayıp olan 350 bin sterlinlik (yaklaşık 14 milyon lira) çalıntı Ferrari'nin hikayesine yalnızca 4 günde ulaştık. İncelememiz çok özenli yapıldı ve dünyanın her yerinden yetkililerle görüştük. Ulusal Suç Ajansı yetkilileri, Ferrari yetkilileri ve uluslararası araç ticaretiyle uğraşanlarla yaptığımız işbirlikleri, arabanın İtalya'dan ayrılmasından sonraki süreci anlamamızı sağladı." ifadelerini kullandı.

        Foto:AA
        Foto:AA

        Pilbeam, soruşturmanın sürdüğüne dikkati çekerek şu ana kadar herhangi bir gözaltı işlemi yapılmadığını kaydetti.

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        Londra Metropolitan Polisi Organize Araç Hırsızlığı Birimi, 2023 yılında 418 çalıntı araç ele geçirirken bu araçların toplam değerinin 31 milyon sterlin (yaklaşık 1,2 milyar lira) olduğu açıklandı.

        Çalınan Ferrari'nin sahibi Avusturyalı Gerhard Berger, 1984-1997 yılları arasında yarıştığı Formula 1'de Ferrari, McLaren ve Benetton gibi takımların pilotluğunu yapmıştı.

        Kariyerinde 48 kere piste çıkan Berger, iki sezonu üçüncü olarak bitirmişti. Berger, 1994'te yine bir Imola Grand Prix'sinde ölen Ayrton Senna ile de takım arkadaşı olarak McLaren'de yer almıştı.

        Berger, Michael Schumacher'in Ferrari'ye katılmasıyla 1996'da bu takımdan ayrılmıştı.

        *Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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        #Gerhard Berger
        #formula 1
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