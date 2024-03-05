Bodrum Belediye Başkan Adayı Tosun, spor kulüplerinin yöneticileriyle buluştu

Cumhur İttifakı'nın Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, ilçedeki profesyonel ve amatör spor kulüplerinin başkan ve yöneticileriyle bir araya geldi.

Bitez Ambrosia Hotel'de düzenlenen etkinlikte konuşan Mehmet Tosun, 31 Mart mahalli idareler seçiminde halkın teveccühü ile göreve geldiği takdirde yatırıma dönüştüreceği spor projelerini, Bodrum'da faaliyet gösteren amatör ve profesyonel spor kulüplerinin başkan ve temsilcileriyle paylaştı.

Tosun, göreve gelir gelmez 12 bin kişi kapasiteli yeni şehir stadının yapımına başlayacaklarını ifade ederek, içerisinde kapalı yüzme havuzu da bulunacak spor kompleksinin Kızılağaç Mahallesi'nde projelendirildiğini ve yatırım programına alındığını kaydetti.

Bodrum'da sadece alt ve üstyapıda değil, sporda da yeni bir belediyecilik serüvenini başlatacaklarını belirten Tosun, spor kulüplerine her anlamda destek sözü verdi.

Bodrum Yarımadası'nın tek spor salonu olan Binnaz Karakaya'nın kapasitesi ve standartları ile yetersiz kaldığını söyleyen Tosun, Turgutreis'ten başlayarak Yalıkavak ve Karaova bölgesi olmak üzere ilk etapta üç spor salonu projesinin müjdesini verdi.

Tosun, Bodrum’da sporun her alanına yönelik projeleri kentin dokusuna ve doğasına uygun bir şekilde hayata geçireceklerini belirterek, "İnsanların spor turizmi denildiğinde de rotasını Bodrum'a çevirmelerini sağlamalıyız. Bodrum'da turizmi ancak bu şekilde sürdürülebilir hale getiririz. Bu kapsamda yürüyüş rotaları ve bisiklet parkurları planlayacağız. Bodrum'u atletizm gibi spor dallarında başarıyla temsil eden veteran ve genç sporcular için de pist yapacağız." dedi.