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        Bodrum Belediye Başkan adayı Mandalinci, seçim çalışmalarını sürdürüyor

        CHP Bodrum Belediye Başkan adayı Tamer Mandalinci, Gündoğan Mahallesi'nde esnaf ziyaretinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 12:31 Güncelleme: 05.03.2024 - 12:37
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        Bodrum Belediye Başkan adayı Mandalinci, seçim çalışmalarını sürdürüyor
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        CHP Bodrum Belediye Başkan adayı Tamer Mandalinci, Gündoğan Mahallesi'nde esnaf ziyaretinde bulundu.

        Gündoğan Balıkçı Barınağındaki esnafla bir araya gelen Mandalinci, çarşı esnafları dükkanlarında ziyaret etti. Programı kapsamında site yöneticileri ve sakinleriyle de toplantı gerçekleştiren Mandalinci, gelen talepleri çözüme kavuşturmak için gerekenin yapılacağını belirtti.

        Mandalinci, ziyarette yaptığı açıklamada, mahalledeki kanalizasyon hattı eksikliğine ilişkin gelen sorular üzerine, konu üzerinde hassasiyetle durduklarını, Bodrum'un deniziyle, doğasıyla bir dünya markası olduğunu belirtti.

        Kanalizasyon sorununun 5 yıl içinde çözülmezse denizlerin kirleneceğini doğal güzelliklerin de kaybolacağını ifade eden Mandalinci, "Temiz çevre, sürdürülebilir turizm diyorsak, burada milyon dolara evler satılıyorsa, sokakta vidanjörler olmamalı. Seçimin hemen sonrasında, 1 Nisan'dan itibaren kanalizasyona yönelik hazırlanan plan projeyi tamamlayıp, finansmanına bakacağız." diye konuştu.

        Mandalinci, siyasetin 31 Mart'ta son bulacağını, herkesi kucaklayan hizmet anlayışının başlayacağını ifade etti.

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