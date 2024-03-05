Son dakika haberi Askeri helikopter zorunlu iniş yaptı
İzmir Çiğli 2. Ana Jet Üssü'nden havalanan askeri helikopterin, Urla ilçesine Bağlı Bademler köyünde boş bir araziye zorunlu iniş yaptığı, 1 personelin yaralandığı bildirildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "2'nci Ana Jet Üs Komutanlığından (Çiğli/İzmir) kalkan bir adet helikopterimiz teknik bir arıza nedeniyle acil iniş yapmak zorunda kalmıştır. Helikopterimizde hasar meydana gelmiştir. Olayda yaralanan bir personelimiz hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanmıştır. Olayla ilgili inceleme başlatılmıştır" denildi
Son dakika haberine göre İzmir'de teknik arıza nedeniyle acil iniş yapan askeri helikopterdeki bir personel yaralandı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İzmir'de Çiğli 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığından kalkan bir helikopterin teknik arıza nedeniyle acil iniş yaptığını, olayda bir personelin hafif yaralandığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, teknik bir arıza nedeniyle acil iniş yapmak zorunda kalan helikopterde hasar meydana geldiği belirtildi.
Olayda hafif yaralanan bir personelin hastaneye sevk edilerek tedavisine başlandığı bildirilen açıklamada, olayla ilgili inceleme başlatıldığı aktarıldı.