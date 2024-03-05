Son dakika haberi Askeri helikopter zorunlu iniş yaptı İzmir Çiğli 2. Ana Jet Üssü'nden havalanan askeri helikopterin, Urla ilçesine Bağlı Bademler köyünde boş bir araziye zorunlu iniş yaptığı, 1 personelin yaralandığı bildirildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "2'nci Ana Jet Üs Komutanlığından (Çiğli/İzmir) kalkan bir adet helikopterimiz teknik bir arıza nedeniyle acil iniş yapmak zorunda kalmıştır. Helikopterimizde hasar meydana gelmiştir. Olayda yaralanan bir personelimiz hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanmıştır. Olayla ilgili inceleme başlatılmıştır" denildi

Anadolu Ajansı Giriş: 05.03.2024 - 14:50 Güncelleme: 05.03.2024 - 15:40 facebook

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