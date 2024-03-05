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        Muğla'da kuvvetli rüzgar ve sağanak etkili oluyor

        Muğla'nın Bodrum ve Marmaris ilçelerinde kuvvetli rüzgar ve sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 12:50 Güncelleme: 05.03.2024 - 12:50
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        Muğla'da kuvvetli rüzgar ve sağanak etkili oluyor
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        Muğla'nın Bodrum ve Marmaris ilçelerinde kuvvetli rüzgar ve sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Bodrum ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı ağaç dalları kırıldı, zaman zaman da elektrik kesintileri yaşandı.

        Gümbet Mahallesi'nde de bir tekne kıyıya sürüklendi, bir motosiklet devrildi.

        Kuvvetli rüzgarla birlikte etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Ekipler sıkıntı yaşanan noktalarda çalışma yaptı.

        Sağanak nedeniyle Marmaris ilçesinde cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Bazı mahallelerde ağaçlar devrilirken, Kapalı Çarşı'da bazı iş yerlerini su bastı. İlçede yağış etkisini sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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