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        Haberler Dünya Resmi açıklama geldi: Almanya vize başvurularında yeni dönem başlıyor - Haberler

        Resmi açıklama geldi: Almanya vize başvurularında yeni dönem başlıyor

        Türk vatandaşlarının yaşadığı Schengen vize krizi sıkça gündem olurken, geçtiğimiz günlerde Habertürk'e konuşan Almanya Büyükelçiliği yetkilileri yeni sistem hazırlığında olduklarını belirtmişti. Almanya, bugün resmi olarak iki aşamalı yeni randevu sistemine geçtiğini duyurdu. Yeni sistemle randevu almayı kolaylaştırmak amacıyla bekleme listesi yöntemi getirildi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.03.2024 - 12:44 Güncelleme: 05.03.2024 - 12:55
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        Almanya vize başvurularında yeni dönem
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        Uzun zamandır başta Almanya olmak üzere pek çok Avrupa ülkesinden Schengen vizesi almak için başvuruda bulunan kişiler, randevu almak için uzun süre beklemek durumunda kalıyor. Schengen vize randevularında yaşanan yoğunluk beraberinde vize randevularının karaborsaya düştüğüne dair iddiaları da getirmişti.

        Geçtiğimiz günlerde Almanya'nın başvurularda yeni sisteme geçeceği iddia edilmiş, 1 Mart günü Habertürk'e konuşan Almanya Büyükelçiliği yetkilileri ise yeni dönemin 18 Mart 2024 itibariyle başlayacağını aktarmıştı.

        BAŞVURU ARTIK İKİ AŞAMALI

        Almanya, vize başvurularında resmi olarak yeni bir döneme geçtiğini duyurdu. Bundan böyle Almanya'ya Schengen başvurusunda bulunmak isteyen Türk vatandaşları, iki aşamalı başvuru yapacak.

        Almanya vize başvurularında yeni dönem mi başlıyor?
        Almanya vize başvurularında yeni dönem mi başlıyor? Haberi Görüntüle
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        ÖNCE KAYIT OLUŞTURULACAK

        Vize başvurusunda bulunmak için öncelikle Almanya'nın Türkiye'deki yurt dışı temsilciliklerinin internet sitesinden kayıt oluşturulması gerekecek. Kayıt oluşturduktan sonra kronolojik sırayla randevu verilecek.

        Büyükelçilik resmi olarak yeni sisteme geçtiğini duyurduğu açıklamasında bu uygulamayla çok uzun süren boş randevu arama ihtiyacının ortadan kalkacağını dile getirdi.

        Randevunun ardından yaşanan süreç ise aynı olacak. Başvurular Almanya'nın hizmet sağlayıcısı iDATA üzerinden eskisi gibi devam edecek. Randevu bekleme listesine her zaman ücretsiz olarak kayıt olunabilece. Ancak iDATA'nın gönderdiği e-postadaki randevu tarihinin onaylanması halinde, 48 saat içinde hizmet ücretinin ödenmesi gerekecek.

        IDATA DA AÇIKLAMA YAPTI

        iDATA'nın internet sitesinde de Schengen başvurularında değişiklik olduğu belirtildi ve konuya ilişkin açıklama yapıldı.

        Açıklamada, 18 Mart 2024 itibariyle randevuların yalnızca Almanya'nın Türkiye'deki yurtdışı temsilciliklerinin web sitesinde yer alan randevu sistemi üzerinden verileceği bildirildi.

        Vize başvurusunda bulunmak isteyenler bugün (5 Mart 2024) itibariyle Türkiye'deki Alman Dış Temsilciliğin randevu bekleme listesine kaydolacak ve bunun onayını e-posta ile alacaklar.

        *Haberin görselleri ShutterStock tarafından servis edilmiştir.

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        #almanya
        #Schengen vize
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