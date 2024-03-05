Resmi açıklama geldi: Almanya vize başvurularında yeni dönem başlıyor

Uzun zamandır başta Almanya olmak üzere pek çok Avrupa ülkesinden Schengen vizesi almak için başvuruda bulunan kişiler, randevu almak için uzun süre beklemek durumunda kalıyor. Schengen vize randevularında yaşanan yoğunluk beraberinde vize randevularının karaborsaya düştüğüne dair iddiaları da getirmişti.

🇩🇪’nın 🇹🇷’deki dış temsilcilikleri 5 Mart itibariyle vize için randevu alma sistemini değiştirerek başvuru randevuları için bekleme listesi uygulamaya koymaktadır. Kayıt oluşturulduktan sonra kronolojik sırayla randevu verilecektir. Randevu kaydı için👇 https://t.co/C3qktrNUPm pic.twitter.com/QOcJv3TwLj

Geçtiğimiz günlerde Almanya'nın başvurularda yeni sisteme geçeceği iddia edilmiş, 1 Mart günü Habertürk'e konuşan Almanya Büyükelçiliği yetkilileri ise yeni dönemin 18 Mart 2024 itibariyle başlayacağını aktarmıştı.

BAŞVURU ARTIK İKİ AŞAMALI

Almanya, vize başvurularında resmi olarak yeni bir döneme geçtiğini duyurdu. Bundan böyle Almanya'ya Schengen başvurusunda bulunmak isteyen Türk vatandaşları, iki aşamalı başvuru yapacak.

Almanya vize başvurularında yeni dönem mi başlıyor? Haberi Görüntüle

REKLAM

ÖNCE KAYIT OLUŞTURULACAK

Vize başvurusunda bulunmak için öncelikle Almanya'nın Türkiye'deki yurt dışı temsilciliklerinin internet sitesinden kayıt oluşturulması gerekecek. Kayıt oluşturduktan sonra kronolojik sırayla randevu verilecek.

Büyükelçilik resmi olarak yeni sisteme geçtiğini duyurduğu açıklamasında bu uygulamayla çok uzun süren boş randevu arama ihtiyacının ortadan kalkacağını dile getirdi.

Randevunun ardından yaşanan süreç ise aynı olacak. Başvurular Almanya'nın hizmet sağlayıcısı iDATA üzerinden eskisi gibi devam edecek. Randevu bekleme listesine her zaman ücretsiz olarak kayıt olunabilece. Ancak iDATA'nın gönderdiği e-postadaki randevu tarihinin onaylanması halinde, 48 saat içinde hizmet ücretinin ödenmesi gerekecek.