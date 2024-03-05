MAHKEMEYE BAŞVURMUŞTU

Avukatı aracılığıyla suç duyurusunda bulunduğu ve hukuki süreç başlattığını belirten Yağmur Yüksel, açıklamasında şu ifadelere yer vermişti; "Son zamanlarda şahsıma yönelik sadece basit bir şekilde hakaret olarak nitelendirilecek söylem ve sözlere hayretle, üzülerek şahit olmaktayım. Bu süreçte kalplerin ne kadar kötüleşebileceğini gördükçe yüzümü iyi kalplere ve sevenlerime çevirdiğimi bilmenizi isterim. Bununla beraber tüm bu hakaretlere karşı avukatım Volkan Alkılıç aracılığıyla Cumhuriyet Başsavcılığı ve mahkemelerimiz nezdinde hukuki girişimlerimizi başlattığımızı; tüm bu yapılanların Türk yargımız nezdinde cezasız kalmayacağına inancımla kamuoyuna saygıyla sunarım."