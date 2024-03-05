İstanbul'da vahşet! Yeni doğan bebeği 1. kattan attılar!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1 Mart'ta, Pendik'teki Ahmet Yesevi Mahallesi'nde terk edilmiş halde bebek bulunmasıyla ilgili çalışma yaptı.

HAMİLE OLDUĞUNU AİLESİNDEN GİZLEDİ

AA'da yer alan habere göre ekipler, hastanede tedavi altına alınan bebeğin yüksekten atılma sonucu yaralandığının anlaşılması üzerine yaptıkları saha çalışmasında, aynı mahallede ikamet eden A.Y.'nin hamile olduğunu ailesinden gizlediğini tespit etti.