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        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'da vahşet! Yeni doğan bebeği 1. kattan attılar! - Son dakika haberleri

        Vahşet! Yeni doğan bebeği 1. kattan attılar!

        İstanbul'da, insanın kanını donduran bir olay yaşandı. Pendik'te yeni doğurduğu bebeği birinci kattaki evinden aşağı atan anne ve sevgilisi gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 14:51 Güncelleme: 05.03.2024 - 15:06
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        İstanbul'da vahşet! Yeni doğan bebeği 1. kattan attılar!
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        İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1 Mart'ta, Pendik'teki Ahmet Yesevi Mahallesi'nde terk edilmiş halde bebek bulunmasıyla ilgili çalışma yaptı.

        HAMİLE OLDUĞUNU AİLESİNDEN GİZLEDİ

        AA'da yer alan habere göre ekipler, hastanede tedavi altına alınan bebeğin yüksekten atılma sonucu yaralandığının anlaşılması üzerine yaptıkları saha çalışmasında, aynı mahallede ikamet eden A.Y.'nin hamile olduğunu ailesinden gizlediğini tespit etti.

        BEBEĞİN 1.KATTAN ATILDIĞI BELİRLENDİ

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        Kadının gece saatlerinde dünyaya getirdiği bebeğini oturduğu birinci kattaki daireden aşağı attığını belirleyen ekipler, şüpheli A.Y. ile erkek arkadaşı D.Ç.'yi gözaltına aldı.

        "KASTEN ÖLDÜRMEDEN" ADLİYEYE SEVK

        Esenyalı Şehit Fehim Çakır Polis Merkezindeki işlemleri tamamlanan bebeğin annesi A.Y. ile D.Ç. "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan adliyeye sevk edildi.

        BEBEĞİN SAĞLIK DURUMU CİDDİ

        Öte yandan hastanede tedavisi süren bebeğin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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