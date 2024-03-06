Gezgin çifte Hindistan'da korkunç saldırı: Kadına 7 kişi cinsel saldırıda bulunmuştu,saldırganlar tutuklandı!

Motosikletle dünyayı gezen çiftin Hindistan'da uğradığı saldırı 4 Mart günü Hindistan basını başta olmak üzere dünya basınında geniş yankı uyandırdı.

Hindistan'da korkunç saldırı: Kadına 7 kişi cinsel saldırıda bulundu! Haberi Görüntüle

Brezilyalı ve İspanyol seyahat fenomenleri, Vicente ve Fernanda gezileri sırasında Hindistan'da kaldıkları sırada gasp edilmiş, Fernanda 7 kişinin cinsel saldırısına uğradığını açıklamıştı. Yerel basında yer alan haberlere göre, saldırıdan sorumlu 7 kişi de tutuklandı.

Vicente ve Fernanda çifti, geçen Cuma gecesi Hindistan'ın doğusundaki Jharkhand eyaletinde kamp yaparken bir grup erkek tarafından saldırıya uğradı. Dünyayı motosikletle gezerek bunu sosyal medya hesaplarından paylaşan çiftin yaşadıkları korkunç olayı 300 binden fazla takipçilerinin bulunduğu hesaplarından açıklamıştı. REKLAM İspanyol TV kanalı Antena 3'e konuşan çift, 7 kişinin Fernanda'ya defalarca cinsel saldırıda bulunduğunu, Vicente'nin ise defalarca dövüldüğünü söyledi. Vicente, saldırganların kendisini ölümle tehdit ettiklerini söyledi.

Sosyal medya hesaplarından yaşadıklarını anlatan çiftin videolarda yüzlerindeki şişlik ve morluklar görülürken, başından geçenleri anlatan çift gözyaşlarına boğuldu. Fernanda yaşadıklarını şu sözlerle anlatmıştı: "Başımıza kimsenin başına gelmesini istemeyeceğimiz bir şey geldi. 7 adam bana tecavüz etti, bizi dövdüler, soydular." Bir videoda ise Vicente, saldırganların defalarca kafasına taşla vurduğunu söyledi ve "Ağzım mahvoldu ama Fernanda benden daha beter" dedi.