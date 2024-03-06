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        Haberler Dünya Gezgin çifte Hindistan'da korkunç saldırı: Kadına 7 kişi cinsel saldırıda bulunmuştu,saldırganlar tutuklandı!

        Gezgin çifte Hindistan'da korkunç saldırı: Kadına 7 kişi cinsel saldırıda bulunmuştu,saldırganlar tutuklandı!

        Motosikletle dünyayı gezen ve İspanya'da yaşayan çiftin Hindistan'da uğradıkları korkunç bir saldırı dünya çapında gündem olmuştu. Sosyal medya hesaplarından açıklama yapan Vicente ve Fernanda çifti, 7 kişinin kendilerine saldırdığını söylemiş, Fernanda, 7 kişinin cinsel saldırısına uğradığını duyurmuştu. Hindistan polisi tüm saldırganların tutuklandığını duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.03.2024 - 10:19 Güncelleme: 06.03.2024 - 10:19
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        Yeni gelişme: Hindistan'da kadına 7 kişi cinsel saldırıda bulunmuştu!
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        Motosikletle dünyayı gezen çiftin Hindistan'da uğradığı saldırı 4 Mart günü Hindistan basını başta olmak üzere dünya basınında geniş yankı uyandırdı.

        Hindistan'da korkunç saldırı: Kadına 7 kişi cinsel saldırıda bulundu!
        Hindistan'da korkunç saldırı: Kadına 7 kişi cinsel saldırıda bulundu! Haberi Görüntüle

        Brezilyalı ve İspanyol seyahat fenomenleri, Vicente ve Fernanda gezileri sırasında Hindistan'da kaldıkları sırada gasp edilmiş, Fernanda 7 kişinin cinsel saldırısına uğradığını açıklamıştı. Yerel basında yer alan haberlere göre, saldırıdan sorumlu 7 kişi de tutuklandı.

        Vicente ve Fernanda çifti, geçen Cuma gecesi Hindistan'ın doğusundaki Jharkhand eyaletinde kamp yaparken bir grup erkek tarafından saldırıya uğradı. Dünyayı motosikletle gezerek bunu sosyal medya hesaplarından paylaşan çiftin yaşadıkları korkunç olayı 300 binden fazla takipçilerinin bulunduğu hesaplarından açıklamıştı.

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        İspanyol TV kanalı Antena 3'e konuşan çift, 7 kişinin Fernanda'ya defalarca cinsel saldırıda bulunduğunu, Vicente'nin ise defalarca dövüldüğünü söyledi. Vicente, saldırganların kendisini ölümle tehdit ettiklerini söyledi.

        Sosyal medya hesaplarından yaşadıklarını anlatan çiftin videolarda yüzlerindeki şişlik ve morluklar görülürken, başından geçenleri anlatan çift gözyaşlarına boğuldu.

        Fernanda yaşadıklarını şu sözlerle anlatmıştı:

        "Başımıza kimsenin başına gelmesini istemeyeceğimiz bir şey geldi. 7 adam bana tecavüz etti, bizi dövdüler, soydular."

        Bir videoda ise Vicente, saldırganların defalarca kafasına taşla vurduğunu söyledi ve "Ağzım mahvoldu ama Fernanda benden daha beter" dedi.

        7 SALDIRGAN TUTUKLANDI

        Polis, 7 saldırganın da tutuklandığını açıkladı. Ancak saldırganların kimliklerini açıklamadı ve saldırının detaylarıyla ilgili bilgi vermedi.

        Diğer yandan, İspanya Dışişleri Bakanlığı Pazar günü bölgeye personel gönderdiğini ve yetkililerle temasa geçtiğini açıklarken, Brezilyalı yetkililer mağdurlarla iletişime geçmeye çalıştıklarını söyledi.

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