Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol NBA Alperen Şengün tarihe geçti: Mehmet Okur'u geride bıraktı! - Basketbol Haberleri

        Alperen Şengün tarihe geçti: Mehmet Okur'u geride bıraktı!

        NBA'de Houston'ın San Antonio Spurs'ü ağırladığı karşılaşmada, milli basketbolcumuz Alperen Şengün tarihe geçen bir performans sergiledi. Alperen, bir zamanlar NBA'de forma giyen Mehmet Okur'un rekorunu geride bıraktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.03.2024 - 09:58 Güncelleme: 06.03.2024 - 09:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        NBA'de 2023/2024 sezonu tüm hızıyla devam ederken milli basketbolcumuz Alperen Şengün'den tarihi bir performans geldi.

        2

        Houston Rockets'ın San Antonio Spurs'ü 114-101 yendiği maça Alperen Şengün damga vurdu.

        3

        MEHMET OKUR'U GERİDE BIRAKTI!

        Alperen 45 sayı, 16 ribaund, 3 asist ve 5 top çalma ile kariyer maçını oynarken, 2009 yılında Utah Jazz formasıyla Indiana Pacers'a 43 sayı atan Mehmet Okur'u geride bırakarak bir NBA maçında en çok sayı atan Türk basketbolcu oldu.

        4

        Milli yıldızımız ayrıca 45+ sayı, 15+ ribaunt ve 5+ top çalma istatistiğine ulaşan en genç oyuncu olarak da NBA tarihine geçti.

        5

        Daha önce NBA'de bir maçta bu istatistiklere ulaşan diğer basketbolcular Anthony Davis, Joel Embiid, James Harden ve John Drew olmuştu.

        6

        Milli yıldızımız Alperen bu sezon Houston Rockets formasıyla çıktığı 60 maçta 32.4 dakika süre buldu. Genç yıldız 21.4 sayı, 9.3 ribaund, 4.8 asist ve 1.2 top çalma ortalamalarıyla oynuyor.

        7
        8
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ayşe teyze yakacak topluyordu! Tarifsiz acı!
        Ayşe teyze yakacak topluyordu! Tarifsiz acı!
        Kimliği tespit edildi! Otomobilde infaz!
        Kimliği tespit edildi! Otomobilde infaz!
        60 dolarken aldı 69 milyon dolara sattı
        60 dolarken aldı 69 milyon dolara sattı
        Dünya rekorunu kırmaya hazırlanıyor
        Dünya rekorunu kırmaya hazırlanıyor
        Ölümü 'like'lama! Sosyal medyadaki beslenme önerilerini dikkate almayın
        Ölümü 'like'lama! Sosyal medyadaki beslenme önerilerini dikkate almayın
        Yönetimin önceliği Bankalar Birliği!
        Yönetimin önceliği Bankalar Birliği!
        TCMB'den ilave sıkılaşma adımları
        TCMB'den ilave sıkılaşma adımları
        En mutlu günde, TEM'de 5 kişilik aile yok olmuştu! Flaş gelişme!
        En mutlu günde, TEM'de 5 kişilik aile yok olmuştu! Flaş gelişme!
        Desteğin ayrıntıları belli oldu
        Desteğin ayrıntıları belli oldu
        Almanya'da bir kişi 217 kez Covid aşısı oldu
        Almanya'da bir kişi 217 kez Covid aşısı oldu
        Kurabiye Canavarı’nın “küçültmasyon” isyanı…
        Kurabiye Canavarı’nın “küçültmasyon” isyanı…
        Münih çeyrek finali Kane ile aldı!
        Münih çeyrek finali Kane ile aldı!
        ABD'li üretici Avrupa'ya geri dönüyor
        ABD'li üretici Avrupa'ya geri dönüyor
        Yazar Eylem Tok, ölümlü kazaya yol açan oğlunu yurt dışına kaçırdı!
        Yazar Eylem Tok, ölümlü kazaya yol açan oğlunu yurt dışına kaçırdı!
        Sağanak ve lodos etkili oluyor! Bu iller dikkat
        Sağanak ve lodos etkili oluyor! Bu iller dikkat
        O artık A Milli!
        O artık A Milli!
        Mayısa kadar El Nino
        Mayısa kadar El Nino
        Bakan Fidan'dan Gazze mesajı: Abluka kırılmalı
        Bakan Fidan'dan Gazze mesajı: Abluka kırılmalı
        Dünyanın en pahalısı!
        Dünyanın en pahalısı!
        ABD'de "Süper Salı" yarışı
        ABD'de "Süper Salı" yarışı