Defne Samyeli'nin asansör pozu aşkına
Asansör pozu akımı; ister ünlü olsun, ister olmasın birçok kişiyi etkisi altına almış durumda. Her fırsatta çeşitli yerlerdeki özçekimlerini yayımlayan Defne Samyeli de asansör pozu akımının çekim gücüne kapıldı
Sosyal medyada adeta bir akım haline gelen asansör içinde fotoğraf çekilme furyasına Defne Samyeli de dâhil oldu.
Defne Samyeli, kariyerinin yanı sıra iddialı tarzıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.
Gri renkli ışıltılı mini bir elbise üzerine beyaz kürk giymeyi tercih eden 51 yaşındaki Defne Samyeli, birçok insan gibi asansör içinde objektif karşısında poz verdi.
Yaşına adeta meydan okuyan iki çocuk annesi Defne Samyeli'nin fotoğrafları, kısa sürede takipçilerinin yoğun ilgisiyle karşılaştı.
"KENDİME BAKMAYI ÇOK SEVİYORUM"
Öte yandan Defne Samyeli, daha önce gençlik sırrı hakkında; "Genetik çok önemli. Anneanneme çekmişim. Kendime bakmayı çok seviyorum. Bu yaşlanmama konusu insanlarda hastalık konusu haline geldi. Benim çocuklarım büyüdü. Ben yeniden 20'li yaşlarıma dönmüş gibi hissediyorum" demişti.
Fotoğraflar: Instagram
Defne Samyeli'nin hayranları tarafından büyük ilgi gören bazı fotoğrafları şöyle;