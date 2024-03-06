Malezya uçağı MH370'in kaybolmasının 10. yılında yeni gelişme

Malezya Havayolları'nın MH370 sefer sayılı uçağı Mart 2014'te 239 yolcu ve mürettebatıyla birlikte kaybolmuş ve yıllarca süren büyük bir uluslararası arama çalışmasına rağmen uçak ve kara kutusu bulunamamıştı.

Çalışmalar ise bir süre sonra resmen sona erdirilmişti.

Malezya Hava Yollarına ait MH370 sefer sayılı uçakta bulunanların ailelerinden oluşan Voice370 grubu, firmanın en kısa sürede yeni bir arama başlatmayı umduğunu duyurmuştu.

Aileler geçtiğimiz yıl Malezya hükümetinden ABD'li bir deniz dibi keşif firması olan Ocean Infinity'ye kayıp uçağı yeniden araması için yetki vermesini istemişti.

Malezya; Avustralya ve Çin ile birlikte, 8 Mart 2014'te Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'dan Pekin'e giderken 239 yolcuyla birlikte kaybolan Boeing 777'ye yönelik iki yıllık, 130 milyon dolarlık su altı avını Ocak 2017'de sonlandırmıştı.

Uçağın kaybolmasının 10. yıldönümünde ise yeni bir gelişme yaşandı.

Başbakan Anwar Ibrahim Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Malezya'nın dünyanın en büyük havacılık gizemlerinden biri olan Malezya Havayolları MH370'in ortadan kaybolmasıyla ilgili soruşturmayı, ikna edici yeni kanıtlar olması halinde yeniden başlatmaya hazır olduğunu söyledi.

Anwar, Melbourne'da düzenlediği basın toplantısında, "İkna edici bir kanıt varsa, yeniden açılması gerektiğine dair kanıt varsa, kesinlikle yeniden açmaktan mutluluk duyacağız. Ne yapılması gerekiyorsa yapılmalı" ifadelerini kullandı.

* Haberin görselleri Associated Press ve Reuters'tan servis edilmiştir.