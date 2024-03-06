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        Haberler Yaşam En iyi sandviçler sıralandı... Türk lezzeti lider! - Haberler

        İşte dünyanın en iyi sandviçleri

        Taste Atlas (Lezzet Atlası) okurlarının verdiği oylamadan yola çıkarak 'dünyanın en iyi sandviçlerini' sıraladı. Tombik döner, listenin ilk sırasında yer alıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.03.2024 - 10:05 Güncelleme: 06.03.2024 - 10:06
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        Geleneksel tariflerin ve otantik restoranların öne çıkarılması için içerikler üreten Taste Atlas (Lezzet Atlası) dünyanın dört bir yanından en iyi sandviçleri sıraladı. Dünyanın En İyi 100 Sandviçi listesinde tombik döner, 5 üzerinden 4.7 yıldız ile birinci sırada yer aldı.

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        Tombik döneri tarif eden Taste Atlas, "Tombik döner veya gobit kebabı, kıyılmış etin pide ekmeği olarak bilinen çörek şeklindeki bir yassı ekmeğin içine doldurulduğu bir kebap çeşididir. Ekmeğin dışı çıtır çıtır, içi ise yumuşaktır. Bu yemek genellikle müşterinin tercihine bağlı olarak domates, soğan, marul veya diğer çeşitli sebze ve soslar gibi ek malzemelerle servis edilir" denildi.

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        En iyi sandviçler sıralamasında, shawarma 2., Vietnam'a özgü Bánh mì ise üçüncü oldu. İşte listenin ilk 20'sine giren sandviçler...

        4

        20- Medianoche, Küba

        5

        19- Vada pav, Hindistan

        6

        18- Choripán, Arjantin

        7

        17- Cuban Sandwich, ABD

        8

        16- Po'Boy, ABD

        9

        15- Reuben, ABD

        10

        14- Bondipan, Arjantin

        11

        13- Panino col polpo, İtalya

        12

        12- Jibarito, Porto Riko

        13

        11- Texas brisket, ABD

        14

        10- Prego, Portekiz

        15

        9- Mozzarella in carrozza, İtalya

        16

        8- Sandwich de lomo, Arjantin

        17

        7- Lobster roll, ABD

        18

        6- Tortas, Meksika

        19

        5- Bánh mì thịt, Vietnam

        20

        4- Montreal smoked meat, Kanada

        21

        3- Bánh mì, Vietnam

        22

        2- Shawarma, Lübnan

        23

        1- Tombik döner, Türkiye

        *Haberin görselleri Shutterstock ve AP tarafından servis edilmiştir.

        #en iyi sandviçler
        #tombik döner
        #dünyanın en iyi sandviçleri
        #taste atlas
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