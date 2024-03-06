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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaşlı Semih Kılıçsoy'a A Milli Takım kapısı açılıyor! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaşlı Semih Kılıçsoy'a A Milli Takım kapısı açılıyor!

        Beşiktaş'ta kısa sürede gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin gönlünü kazanan Semih Kılıçsoy'a A Milli Takım'ın kapısı açılıyor. Vincenzo Montella'nın 22-26 Mart'ta Macaristan ve Avusturya ile oynanacak hazırlık maçlarının kadrosuna Semih Kılıçsoy'u çağırmasına artık kesin gözüyle bakılıyor.

        Giriş: 06.03.2024 - 07:03 Güncelleme: 06.03.2024 - 07:04
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        O artık A Milli!
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        Beşiktaş'ın genç golcüsü Semih Kılıçsoy, A Milli Takım için artık gün sayıyor.

        Beşiktaş'ın Alanyaspor ile oynadığı maçta bu sezon ligde ilk kez 11'de başlayan 18 yaşındaki futbolcu, sonrasında ise formayı bir daha çıkarmadı. Sadece sakatlığı nedeniyle Sivasspor maçını kaçıran Semih, 11 başladığı 12 maçta 9 gol kaydetti.

        FORVETE İLAÇ OLMASI BEKLENİYOR

        Performansıyla taraflı tarafsız herkesin beğenisini toplayan Semih için A Milli Takım beklentisi de doğal olarak artmış durumda. Genç oyuncu, forvette son yıllarda sorun yaşayan ay-yıldızlılar için ilaç olarak gösteriliyor.

        KAPILAR AÇILIYOR

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        Şu ana kadar U19 Milli Takımı'nda forma giyen Semih Kılıçsoy için A Milli Takım kapılarının da açılacağı öğrenildi. 22-26 Mart'ta Macaristan ve Avusturya ile oynanacak hazırlık maçlarının kadrosuna Semih Kılıçsoy'u çağırmasına artık kesin gözüyle bakılıyor.

        ÖNCE HAZIRLIK SONRA GÖZLER ALMANYA'DA!

        Gelecek hafta açıklanacak olan aday kadroda Semih Kılıçsoy da yerini alacak. Genç yeteneğin EURO 2024 kadrosunda olup olmayacağı ise turnuva öncesinde belli olacak.

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