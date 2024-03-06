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        Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayaydın, Ula'da vatandaşlarla buluştu:

        Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, Ula ilçesinde seçim çalışmalarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 00:05 Güncelleme: 06.03.2024 - 00:05
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        Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayaydın, Ula'da vatandaşlarla buluştu:
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        Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, Ula ilçesinde seçim çalışmalarını sürdürdü.

        Ayaydın, Karabörtlen Mahallesi'ndeki kahvehanede Elmalı, Portakallık, Yeşilova, Örnekköy, Çörüş, Kavakçalı ve Arıcılar mahalle sakinleriyle buluştu.

        Mahalle sakinlerinin Ziraat Bankası ATM'sinin yenilenmesini istemesi üzerine Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar ile görüşen Ayaydın, Çakar'dan Karabörtlen Mahallesi'ne 15 gün içinde yeni bir ATM geleceği sözünü alarak vatandaşlara müjdeledi.

        Mahalle muhtarlarının taleplerini dinleyerek gerekli görüşmeleri yaptığını anlatan Ayaydın, sulama, içme suyu ve kara yolları ile ilgili isteklerin de kısa sürede yerine getirileceğini söyledi.

        Vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyen Ayaydın, koltuğunda oturup vatandaşla görüşmeyen belediye başkanı olmayacağını, vatandaşın içinde olacağını ve sorunlarını yerinde çözeceğini ifade etti.

        Bölgede yaşanan orman yangınlarının ardından arıcıların ve çiftçilerin sorunlar yaşadığına dikkati çeken Ayaydın, göreve geldiğinde arıcıların ve bölge çiftçilerinin sorunlarını çözeceğini dile getirdi.

        Seçilmesi halinde MUSKİ Genel Müdürü'nü görevden alarak su faturalarını düşüreceğini belirten Ayaydın, "Bölgedeki kadastro sorunun çözümü için gerekli görüşmeleri yaptım. En kısa sürede çalışmalar başlayacak. Maalesef 10 yıldan bu yana Büyükşehir Belediyesi imar planı yapmamış. Ula'da yaşanan sıkıntıların en başında imar sorunu geliyor. Ben sizin yolunuzu yapmak, suyunuzu getirmek, altyapı sorunlarınızı çözmek için çalışacağım. Ürünlerin pazarlanması için her gün sizlerle birlikte olacağım." diye konuştu.

        Ula'nın en kısa sürede doğal gaza kavuşacağını kaydeden Ayaydın, ilçenin köylerine de doğal gazın ulaşması için çaba göstereceklerini anlattı.

        Ayaydın, Muğla'nın hiçbir mahallesine Büyükşehir Belediyesinin altyapı hizmeti getirmediğini söyleyerek, imar ve altyapı sorunlarını çözmek için yetki verildiğinde gece gündüz çalışacağını dile getirdi.

        Kendilerinin laf değil iş ürettiğine işaret eden Ayaydın, "Başkaları gibi Atatürk'ün, Cumhuriyet'in arkasına sığınmıyoruz. Biz görevimizi yapıyoruz. Biz Atatürk'ü onlardan çok daha fazla seviyor, Cumhuriyet'in değerlerine onlardan çok daha fazla saygı duyuyoruz ama biz ne Atatürk'ü kullanıyoruz ne Cumhuriyet'i kullanıp sahtekarlık yapmıyoruz." diye konuştu.

        Yeni evleneceklere bir müjdesi olduğunu duyuran Ayaydın, "Belediye başkanlığım dönemimde yeni evleneceklere ilk bir yıl her ay 5 bin lira kira desteği vereceğim." dedi.

        Ayaydın'a programda, Ula Belediye Başkanı Özay Türkler ile partililer eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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