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        Haberler Spor Futbol Süper Lig TFF, 28. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı! - Futbol Haberleri

        TFF, 28. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı!

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında oynanan maçlarda sahada inceleme yapılan VAR kayıtlarını paylaştı. İşte VAR kayıtları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.03.2024 - 20:48 Güncelleme: 05.03.2024 - 20:50
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        1

        Başakşehir - Samsunspor

        VAR: Potansiyel kırmızı kart için sana sahada inceleme öneriyorum.

        VAR: Önce temas anını göstereceğim sana Buğra

        HAKEM: Temas noktasını ve hızını gördüm.

        HAKEM: Pozisyonu avantaja oynatmıştım. Kale vuruşuyla başlatacağım. Beyaz takımdan da 9 numaralı oyuncuya kırmızı kart göstereceğim.

        2

        Başakşehir - Samsunspor: Dakika 47

        VAR: Topa turunculu oyuncu dokunuyor, ondan sonra topu... Ayağını yere vuruyor, herhangi bir teması yok

        HAKEM: Topa dokunduğunu gördüm. Golü veriyorum

        3

        Beşiktaş - Galatasaray

        VAR: Potansiyel kırmızı kart için sana sahada inceleme öneriyorum.

        VAR: Önce temas noktasından başlıyorum.

        4

        HAKEM: Sol ayak dimi, sol ayak geliyor.

        VAR: Ayak gergin, ayak tabanı ile bir müdahalesi var

        HAKEM: Sol ayak gergin gördüm

        HAKEM: Bir açı daha ver bana reversden bir açı daha ver.

        HAKEM: Ever sol ayak gergin. Evet 6 numara. Ciddi faullü oyundan dolayı sarı kartı iptal edip kırmızı kartla oyun alanının dışına alıyorum. İhraç ediyorum

        5

        Adana Demirspor - Fatih Karagümrük

        VAR: Murat ne gösterdin?

        HAKEM: Sarı kart gösterdim

        VAR: Potansiyel kırmızı kart için sana inceleme öneriyorum

        VAR: Şimdi temas noktasını gösteriyorum. Oyuncu çelme takmıyor, tekme atıyor.

        HAKEM: Topla oynama niyeti yok, direkt tekme attığını gördüm. Ciddi faullü oyundan dolayı sarı kartını iptal ediyorum. Kırmızı kartla 26 numarayı ihraç ediyorum.

        6

        Antalyaspor - Gaziantep FK

        VAR: Seni potansiyel bir sonucu bilinen OFR için sahada incelemeye davet ediyorum.

        VAR: Sana kalecinin temasını gösteriyorum. Kalecinin topa dokunmadığını...

        VAR: Öncesindeki potansiyel ihlali izleteceğim. Önce topa kimin dokunduğunu izletiyorum sana.

        HAKEM: Tamam hocam gördüm. Bu haliyle oyuna başlayacağım. Antalyaspor lehine faul.

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