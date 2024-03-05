Bakan Şimşek: Kadınların iş hayatına katılmasının her türlü arkasındayız

Halkbank tarafından bu yıl 3'üncüsü düzenlenen 'Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması'nda ödül almaya hak kazananlara kadın girişimcilere ödülleri Şişli'de bir otelde düzenlenen törenle verildi.

Törene, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul Valisi Davut Gül, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar ve birçok kadın girişimci katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da ödül törenine yazılı mesaj gönderdi. Mesajında Erdoğan, "Kadınların ülke ekonomisi ve yönetiminde daha fazla söz sahibi olmalarını sağlayan her türlü çalışmayı destekliyoruz" ifadelerini kullandı.

“KADINLARIN İŞ HAYATINA KATILIMINI TEŞVİK EDECEK HER TÜRLÜ ADIMIN ARKASINDAYIZ"

Hazine ve Maliye Bakanı Metin Şimşek, “Kadınların iş gücüne katılım oranının son 20 yılda yüzde 20’lerden yüzde 36’ya çıktığı ifade edildi. Ama yeterli değil. OECD ülkelerinde kadınların iş gücüne katılım oranı ortalama yüzde 66. Geçen bir çalışmaya baktık. Eğer Türkiye'de kadınların iş gücüne katılım oranı OECD ortalamalarına ulaşırsa yani yüzde 66’ya çıkarsa Türkiye'nin milli geliri 20 puan yani yüzde 20 daha yüksek olur. Geçen sene Türkiye'nin milli geliri 1,1 trilyon doları aştı. Dolayısıyla yüzde 20 daha büyük ekonomi ilave 210 milyar dolar gayri safi yurtiçi hasıla demek. Dolayısıyla kadınların iş gücüne katılımını, iş hayatına katılımını teşvik edecek her türlü adımın arkasındayız. Kadınları istihdam eden işletmelere 24 ay ile 54 ay arasında SGK primini biz hazine olarak karşılıyoruz. Eğer bir işveren kendi çalışanlarına kreş hizmeti sunarsa oradan elde ettiği geliri vergiden indirme imkânı sağlıyoruz. Kadınların çok daha güçlü bir şekilde ekonomimize katkı vermesi sadece Türkiye açısından değil aslında dünya daha adil bir sistem açısından, barış açısından da çok değerli" dedi.

“HEDEFİMİZ KADININ İŞ GÜCÜNE KATILIM ORANINI YÜZDE 40’A ÇIKARMAK"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ise, “2028 yılı sonuna kadar kadınların iş gücüne katılım oranını yüzde 40,1 kadın istihdam oranını ise yüzde 36,2 olarak hedefliyoruz. Kadınların iş ve ev arasında tercih yapmak zorunda kalmamaları için 0-3 yaş grubunu kapsayacak şekilde mahalle tipi kreş modelinin yaygınlaştırılmasını önemsiyoruz. Ülkemizde sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak için kadın girişimci sayısını artırmak büyük bir önem arz ediyor. Çok yakın bir zamanda uygulamaya koyacağımız 'Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı' ile de kadınların değişen işgücü piyasasına tam, eşit ve etkin katılımlarını artıracağız" diye konuştu. Konuşmaların ardından kadın girişimcilere ödülleri Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul Valisi Davut Gül ve Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan tarafından verildi.