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        Haberler Dünya Hamas'tan ABD'ye olumsuz yanıt: Ateşkes olmadan esir takası olmaz

        Hamas'tan ABD'ye olumsuz yanıt: Ateşkes olmadan esir takası olmaz

        ABD Başkanı Biden, Gazze'de ateşkesin Hamas'ın ellerinde olduğunu söyledi. Hamas ise, ateşkes ilanından önce bir esir değişimi teklifine kapılarını bir kez daha kapattı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.03.2024 - 20:53 Güncelleme: 05.03.2024 - 20:53
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        Hamas'tan ABD'ye olumsuz yanıt
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        ABD Başkanı Joe Biden, İsrailli rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanmasına yönelik bir anlaşmanın Hamas'ın elinde olduğunu ve Gazze'ye daha fazla yardım girmesi için ateşkesin gerekli olduğunu söyledi.

        Biden gazetecilere yaptığı açıklamada "Bahane yok. Gazze'ye daha fazla yardım ulaştırmalıyız" dedi.

        Biden'ın açıklamalarının ardından konuşan Hamas yönetimi, ateşkes ilan edilmeden esir takasının mümkün olmadığını belirtti.

        Washington yönetimine, "Gazze'ye yardım göndermekten daha acil olan şey, İsrail'e silah satışını durdurmak" mesajını gönderen Hamas, kalıcı ateşkes isteğini tekrarladı.

        Hamas, Gazze'de ateşkesin sağlanması için ABD yönetiminin İsrail'e ciddi bir baskı uygulamadığını da öne sürdü.

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