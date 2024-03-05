Bakan Fidan'dan Gazze mesajı: Abluka kırılmalı
İslam İşbirliği Teşkilatı'nda konuşan Bakan Fidan, "Bu tek taraflı bir eylem dahi olsa (Gazze konusunda) derhal harekete geçmemiz yönünde büyük bir beklenti var." ifadelerini kullandı
Giriş: 05.03.2024 - 21:49 Güncelleme: 05.03.2024 - 21:49
İslam İşbirliği Teşkilatı’nda konuşan Bakan Fidan “Bu tek taraflı bir eylem dahi olsa (Gazze konusunda) derhal harekete geçmemiz yönünde büyük bir beklenti var. Gazze’nin etrafındaki abluka kırılmalı, şu anda bu yapılmalı.
Hepimiz İsrail'in insani yardımı savaşta bir silah olarak kullandığını biliyoruz." ifadelerini kullandı.
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