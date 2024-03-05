Muğla açıklarında can sallarındaki 87 düzensiz göçmen kurtarıldı
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında can sallarındaki 87 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında can sallarındaki 87 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Datça açıklarında can salında düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 4 can salındaki 26'sı çocuk 87 düzensiz göçmen kurtarıldı. Can salının birindeki ülkeyi yasa dışı yollarla terk etmeye çalışan 1 Türk vatandaşı gözaltına alındı.
Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.
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