Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Muğla açıklarında can sallarındaki 87 düzensiz göçmen kurtarıldı

        Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında can sallarındaki 87 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 21:11 Güncelleme: 05.03.2024 - 21:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğla açıklarında can sallarındaki 87 düzensiz göçmen kurtarıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında can sallarındaki 87 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Datça açıklarında can salında düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi.

        Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 4 can salındaki 26'sı çocuk 87 düzensiz göçmen kurtarıldı. Can salının birindeki ülkeyi yasa dışı yollarla terk etmeye çalışan 1 Türk vatandaşı gözaltına alındı.

        Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hamas'tan ABD'ye olumsuz yanıt
        Hamas'tan ABD'ye olumsuz yanıt
        Süper Lig'de kim şampiyon olacak, kim düşecek?
        Süper Lig'de kim şampiyon olacak, kim düşecek?
        Bitcoin'de tarihi zirve
        Bitcoin'de tarihi zirve
        Yazar Eylem Tok, ölümlü kazaya yol açan oğlunu yurt dışına kaçırdı!
        Yazar Eylem Tok, ölümlü kazaya yol açan oğlunu yurt dışına kaçırdı!
        TFF, 28. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı!
        TFF, 28. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı!
        Elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü
        Elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü
        Yeni doğan bebeği 1. kattan attı! Cani anneyle ilgili flaş gelişme!
        Yeni doğan bebeği 1. kattan attı! Cani anneyle ilgili flaş gelişme!
        Ataşehir'deki tanker patlamasında 2 kişi tutuklandı
        Ataşehir'deki tanker patlamasında 2 kişi tutuklandı
        Malta'da canice öldürülen Pelin Kaya davasında karar!
        Malta'da canice öldürülen Pelin Kaya davasında karar!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Enflasyon beklentileri bozuldu mu?
        Enflasyon beklentileri bozuldu mu?
        Tek rakibi Inter!
        Tek rakibi Inter!
        Adana'da trafik kazası: 2 ölü, 14 yaralı
        Adana'da trafik kazası: 2 ölü, 14 yaralı
        İşte Bitcoin'i yükselten 3 neden!
        İşte Bitcoin'i yükselten 3 neden!
        Ayasofya Camii'nin elektriği Kilis'ten
        Ayasofya Camii'nin elektriği Kilis'ten
        Hakaret mücadelesinde zafer
        Hakaret mücadelesinde zafer
        Süper Lig'de 28. haftanın panoraması!
        Süper Lig'de 28. haftanın panoraması!
        Dünyanın en iyi tatlıları açıklandı
        Dünyanın en iyi tatlıları açıklandı
        Çatalhöyük'te tarihi keşif!
        Çatalhöyük'te tarihi keşif!
        Dinlemeye var izlemeye yok
        Dinlemeye var izlemeye yok

        Benzer Haberler

        Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayaydın, Fethiye ziyaretinde konuştu...
        Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayaydın, Fethiye ziyaretinde konuştu...
        Muğla'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı
        Muğla'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı
        Muğla'da kuvvetli rüzgar ve sağanak etkili oluyor
        Muğla'da kuvvetli rüzgar ve sağanak etkili oluyor
        Bodrum Belediye Başkan adayı Mandalinci, seçim çalışmalarını sürdürüyor
        Bodrum Belediye Başkan adayı Mandalinci, seçim çalışmalarını sürdürüyor
        Bodrum'da sağanak ve fırtına; tekne kıyıya vurdu; cadde ve sokaklar göle dö...
        Bodrum'da sağanak ve fırtına; tekne kıyıya vurdu; cadde ve sokaklar göle dö...
        Bodrum Belediye Başkan Adayı Tosun, spor kulüplerinin yöneticileriyle buluş...
        Bodrum Belediye Başkan Adayı Tosun, spor kulüplerinin yöneticileriyle buluş...