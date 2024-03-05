Büyük Ayasofya Camii'nin elektriği Kilis'ten gelecek

Kilis’te Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait olan 1 milyon Watt gücündeki güneş enerjisi hayata geçildi.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre üretilen elektrik, Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait olan Ankara'daki tesislerin, Sultanahmet'teki Büyük Ayasofya Camii ve Eyüp İmarethanesi'nin elektrik tüketimini karşılamak amacıyla kullanılacak.

TAMAMINI KARŞILAYACAK Ayasofya Camii'nin yıllık elektrik tüketimi 320 bin kilowatt, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün yıllık elektrik tüketimi 820 bin kilowatt ve Eyüp İmarethanesi'nin yıllık elektrik tüketimi 260 bin kilowatt olarak hesaplandı. REKLAM Bu toplamda yılda 1 milyon 400 kilowatt elektrik tüketimi gerçekleşirken, Kilis’teki hayata geçirilen bu proje, üretilen elektrik ile tüketimin tamamının karşılanması hedefleniyor.