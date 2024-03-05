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        Haberler Ekonomi Enerji Büyük Ayasofya Camii'nin elektriği Kilis'ten gelecek - Enerji Haberleri

        Büyük Ayasofya Camii'nin elektriği Kilis'ten gelecek

        Kilis'te bulunan ve mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait olan 1 milyon Watt gücündeki güneş enerjisi santrali tamamlanarak hizmete alındı. Bu santral yılda 1 milyon 400 bin kilowatt saat elektrik üretecek. Sultanahmet'teki Ayasofya Camii, elektrik enerjisini artık bu güneş enerjisinden alacak.

        Giriş: 05.03.2024 - 17:31 Güncelleme: 05.03.2024 - 17:32
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        Ayasofya Camii'nin elektriği Kilis'ten
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        Kilis’te Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait olan 1 milyon Watt gücündeki güneş enerjisi hayata geçildi.

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre üretilen elektrik, Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait olan Ankara'daki tesislerin, Sultanahmet'teki Büyük Ayasofya Camii ve Eyüp İmarethanesi'nin elektrik tüketimini karşılamak amacıyla kullanılacak.

        TAMAMINI KARŞILAYACAK

        Ayasofya Camii'nin yıllık elektrik tüketimi 320 bin kilowatt, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün yıllık elektrik tüketimi 820 bin kilowatt ve Eyüp İmarethanesi'nin yıllık elektrik tüketimi 260 bin kilowatt olarak hesaplandı.

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        Bu toplamda yılda 1 milyon 400 kilowatt elektrik tüketimi gerçekleşirken, Kilis’teki hayata geçirilen bu proje, üretilen elektrik ile tüketimin tamamının karşılanması hedefleniyor.

        YILLIK 5 MİLYON TASARRUF EDİLECEK

        Bu güneş enerjisi santrali sayesinde, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün yıllık 5 milyon TL tasarruf etmesi sağlanacak.

        Ayrıca, santralin ömrü 25 yıl olduğu için bu süre zarfında toplamda 125 milyon TL tasarruf edilmesi bekleniyor.

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