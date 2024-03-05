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        Haberler Gündem Adana'da otomobille işçi servisinin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 14 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Adana'da trafik kazası: 2 ölü, 14 yaralı

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesi Suluca Mahallesi D-400 kara yolunda, otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek, işçi taşıyan servis minibüsü ile çarpıştı. Kazada 2 kişi öldü, 14 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 18:08 Güncelleme: 05.03.2024 - 18:09
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        Adana'da trafik kazası: 2 ölü, 14 yaralı
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        Mehmet Can Andırın (27) yönetimindeki otomobil, merkez Yüreğir ilçesi Suluca Mahallesi D-400 kara yolunda, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek, E.İ. idaresindeki işçi taşıyan servis minibüsü ile çarpıştı.

        Kazada, sürücü Andırın ve yanındaki annesi Hayriye Andırın (50), olay yerinde yaşamını yitirdi, Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada çalışan işçilerin bulunduğu servisteki 14 kişi de yaralandı.

        Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anne ve oğlunun cenazeleri ise morga götürüldü.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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