Şener Şen'in dublörü vefat etti
Usta oyuncu Şener Şen'in dublörü Hasan Demircan, hayatını kaybetti
Hasan Demircan'ın vefatı ailesi tarafından sosyal medya hesabından duyuruldu. Demircan, organ yetmezliği nedeniyle iki aydır, yoğun bakımda tedavi görüyordu.
Şener Şen
Demircan ile Şener Şen'in yolları; 1996 yapımı 'Eşkıya' filmiyle kesişmişti. Demircan, ardından 'Gönül Yarası', 'Kabadayı' ve 'Av Mevsimi' filmlerinde usta oyuncunun dublörü olarak çalışmıştı.
Hasan Demircan'ın cenazesi, pazar günü defnedilecek.