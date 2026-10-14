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        İki yıl mücadele etti! Kazada yaralanan genç doktor hayatını kaybetti

        Denizli'de geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan 34 yaşındaki doktor İbrahim Can Büyükeşmeli, 2 yıldır devam eden hayata tutunma mücadelesini kaybetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14 Ekim 2026 - 10:10 Güncelleme:
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        Kazada yaralanan genç doktor hayatını kaybetti
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        Muğla’da görev yaptığı esnada Denizli’de geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan Dr. İbrahim Can Büyükeşmeli, 2 yıldır devam eden hayata tutunma mücadelesini kaybetti.

        İHA'nın haberine göre Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kliniğinde görevli Araştırma Görevlisi Dr. İbrahim Can Büyükeşmeli (34), yaklaşık 2 yıl önce Denizli'deki bir hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi görmekte olan babasını ziyaret etmek amacıyla yola çıktı.

        KAHREDEN DETAYLAR

        Büyükeşmeli, kendi kullandığı araçla Muğla–Denizli karayolunda trafik kazası geçirdi. Kazada ağır yaralanan genç doktor, yoğun bakımda tedaviye alındı. Tedavi sürecinde bir dönem iyileşen ancak yaşamını yatağa bağlı olarak sürdüren Dr. İbrahim Can Büyükeşmeli, şikayetlerinin artmasının ardından yeniden yoğun bakımda tedaviye alındı.

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        Tedavisine Ankara Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesinde devem edilen Büyükeşmeli, dün öğle saatlerinde hayatını kaybetti. Araştırma Görevlisi Dr. İbrahim Can Büyükeşmeli’nin vefat haberinin ardından hastane yönetiminin yayımladığı mesajda, "Kurumumuz Ruh Sağlığı Hastalıkları Kliniğinde görev yapan değerli mesai arkadaşımız Araştırma Görevlisi Dr. İbrahim Can Büyükeşmeli’nin vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Yüce Allah’tan rahmet, başta ailesi olmak üzere tüm sevenleri, yakınları ve sağlık camiamıza başsağlığı ve sabırlar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

        SON YOLCULUĞUNA DENİZLİ'DE UĞURLANACAK

        Geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Dr. İbrahim Can Büyükeşmeli’nin cenazesi, memleketi Denizli’nin Çardak ilçesine getirildi. Genç doktorun cenazesinin bugün öğle namazına müteakip Çardak Asri Mezarlıkta toprağa verileceği öğrenildi.

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