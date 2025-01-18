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        Beşiktaş - Samsunspor: 0-0 (MAÇ SONUCU)

        Trendyol Süper Lig'de geçen hafta Bodrum FK'yı yenerek kötü gidişata son veren Beşiktaş, 20. haftada konuk ettiği sezonun flaş ekibi Samsunspor'a takıldı. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadele 0-0 beraberlikle sona erdi. Samsunspor, Van Drongelen'in 64. dakikada kırmızı kart görmesiyle son bölümü 10 kişi tamamladı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 18.01.2025 - 17:57 Güncelleme: 18.01.2025 - 21:22
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        Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş ile Samsunspor karşı karşıya geldi.

        Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadele 0-0 beraberlikle sona erdi.

        Konuk ekip Samsunspor 64. dakikada Van Drongelen'in kırmızı kart görmesiyle maçı 10 kişi tamamlarken, siyah-beyazlılar yaklaşık 26 dakika bir kişi eksik oynayan rakibinin kilidini açamadı.

        Ligde son 5 maçta 3. beraberliğini alan Kartal, puanını 31'e yükseltip maç fazlasıyla 5. sıraya tırmandı.

        İki maç sonra puan kaybeden 3. sıradaki Samsunspor ise puanını 37'ye çıkardı.

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        SOLSKJAER MAÇI TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ

        Beşiktaş'ın 1 yılı opsiyonlu 2,5 sezonluk anlaşmaya vardığı Norveçli teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, Reeder Samsunspor karşılaşmasını tribünden izledi.

        Serdal Adalı ve yönetim kurulu üyeleriyle bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde buluşan Solskjaer, Gelişim Elit A Ligi'nde Beşiktaş 19 Yaş Altı Takımı'nın Boluspor'u 4-0 mağlup ettiği müsabakayı da yerinde takip etti.

        Daha sonra teknik ekibe ve futbolculara Reeder Samsunspor maçında başarılar dileyen deneyimli teknik adam, Tüpraş Stadı'nda mücadeleyi yardımcı antrenörü Erling Moe ve ekibiyle izledi.

        Stat: Tüpraş

        Hakemler: Kadir Sağlam, Deniz Caner Özaral, Osman Gökhan Bilir

        Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Emirhan Topçu, Uduokhai, Masuaku, Al-Musrati (Dk. 82 Semih Kılıçsoy), Gedson Fernandes, Rashica, Joao Mario (Dk. 60 Muçi), Rafa Silva, Immobile

        Reeder Samsunspor: Okan Kocuk, Schindler, Satka, Van Drongelen, Bola, Benasser, Ntcham (Dk. 75 Dimata), Muja (Dk. 67 Yunus Emre Çift), Holse (Dk. 86 Celil Yüksel), Emre Kılınç (Dk. 86 Soner Gönül), Mouandilmadji (Dk. 75 Ercan Kara)

        Kırmızı kart: Dk. 64 Van Drongelen (Reeder Samsunspor)

        Sarı kartlar: Dk. 89 Dimata, Dk. 90+6 Soner Gönül (Reeder Samsunspor)

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