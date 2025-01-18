Beşiktaş - Samsunspor: 0-0 (MAÇ SONUCU)

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş ile Samsunspor karşı karşıya geldi.

Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadele 0-0 beraberlikle sona erdi.

Konuk ekip Samsunspor 64. dakikada Van Drongelen'in kırmızı kart görmesiyle maçı 10 kişi tamamlarken, siyah-beyazlılar yaklaşık 26 dakika bir kişi eksik oynayan rakibinin kilidini açamadı.

Ligde son 5 maçta 3. beraberliğini alan Kartal, puanını 31'e yükseltip maç fazlasıyla 5. sıraya tırmandı.

İki maç sonra puan kaybeden 3. sıradaki Samsunspor ise puanını 37'ye çıkardı.

SOLSKJAER MAÇI TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ

Beşiktaş'ın 1 yılı opsiyonlu 2,5 sezonluk anlaşmaya vardığı Norveçli teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, Reeder Samsunspor karşılaşmasını tribünden izledi.

Serdal Adalı ve yönetim kurulu üyeleriyle bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde buluşan Solskjaer, Gelişim Elit A Ligi'nde Beşiktaş 19 Yaş Altı Takımı'nın Boluspor'u 4-0 mağlup ettiği müsabakayı da yerinde takip etti.

Daha sonra teknik ekibe ve futbolculara Reeder Samsunspor maçında başarılar dileyen deneyimli teknik adam, Tüpraş Stadı'nda mücadeleyi yardımcı antrenörü Erling Moe ve ekibiyle izledi.