İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu yarın başlaması beklenen ateşkesle ilgili kritik bir açıklama yaptı. Netanyahu "Serbest bırakılacak rehinelerin listesi elimize ulaşmadan ateşkese devam etmeyeceğiz" dedi

Netanyahu ayrıca "İsrail ateşkes anlaşmasını çiğnemiyor. Sorumluluk Hamas'ta" diyerek yaşanan durumdan Hamas'ı sorumlu tuttu.

Axios'a konuşan bir İsrailli yetkili ise "Hamas 33 rehinenin listesini teslim etmedi. Katar Başbakanı Hamas'ın ateşkes anlaşmasına uygun hareket etmesini sağlamalı. Hamas'ın anlaşmanın ilkelerini bozmamasından Katar sorumludur." dedi.

Netanyahu son yaptığı açıklamada "Biden ve Trump'tan ihtiyaç olması hâlinde ateşkesin birinci aşamasından sonra savaşa dönebileceğimize dair destek aldık. Söz veriyorum; savaşın bütün hedeflerine ulaşacağız. Eğer savaş yeniden başlarsa çok daha güçlü bir şekilde döneceğiz. İran eksenine büyük darbe vurduk. Ancak hâlâ yapabileceğimiz çok şey var." dedi.

İsrail Bakanlar Kurulu, ateşkes anlaşmasını 24 evet 8 hayır ile kabul etmişti.