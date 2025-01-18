Mustafa Denizli'den Beşiktaş yorumu: Bu sezon itibarıyla büyük takım görüntüsünü kaybetti

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında oynanan Beşiktaş-Samsunspor maçı 0-0 beraberlikle sonuçlanırken, Türk futbolunun efsane ismi Mustafa Denizli karşılaşmayı HT Spor ekranlarında değerlendirdi.

Denizli, Melih Gümüşbıçak'ın moderatörlüğündeki 'Köşe Vuruşu' programında Beşiktaş'ın performansını yorumladı.

"4 TANE POZİSYON SAYAMAZSIN..."

Karşılaşmayı ve Beşiktaş'ın performansını değerlendiren Denizli, "Orta dövüşü gibi geçen bir maç oldu, özellikle ilk yarıda... Bu ligin üçüncüsü ile bu akşam itibarıyla 5'incisi karşılaştı. Aklında ne kaldı dersen, 4 tane pozisyon sayamazsın. Bir takım düşünün ki isim olarak, camia olarak, taraftar olarak çok büyük fakat aynı paralellikte saha içinde sahip olmadığı bir futbol takımı var. Yani Beşiktaş'ın büyüklüğü takımla aynı paralelde değil bu yıl itibarıyla. Oynadığı futbolla değil, aldığı sonuçlarla değil, bireysel olarak değil, takım olarak değil. Sene başında Beşiktaş'tan müthiş umutluyduk ama her geçen haftadan sonra o umutlar kaybedildi" dedi.

Mustafa Denizli, Beşiktaş'ın lig üçüncülüğü şansıyla ilgili olarak ise, "Her şeye rağmen lig üçüncülüğü için hala bir şansı var Beşiktaş'ın. Ama bu görüntüyle Beşiktaş ligi üçüncü bitirir mi dersen, 'evet' demek çok zor" ifadelerini kullandı.

"SOLSKJAER, MAÇ ÖNCESİ DÜŞÜNDÜKLERİNİ SAHADA BULAMAMIŞTIR"

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Solskjaer hakkında da yorumda bulunan Denizli, "Solskjaer, maç öncesi muhtemelen Beşiktaş'ın iyi bir kadroya sahip olduğunu ama beklediği neticeleri alamadığını düşünmüştür. Ancak Samsun maçında düşündüklerini sahada bulamamıştır. Ama bu onun için bir avantaj. Beşiktaş harika bir futbol oynayıp açık farkla galip gelseydi hocanın işi daha zor olurdu. Beşiktaş'ın bundan sonraki haftaları daha olumluya dönebilir" diye konuştu.

📺Köşe Vuruşu



🎙️Mustafa Denizli: Beşiktaş çok ciddi bir futbol ortaya koydu diyemeyiz. pic.twitter.com/zjB7y8Ik9g — HT Spor (@HTSpor) January 18, 2025

"BEŞİKTAŞ BU SEZON BÜYÜK TAKIM GÖRÜNTÜSÜNÜ KAYBETTİ"

Beşiktaş'ın bu sezonki performansıyla büyük takım görüntüsünden uzaklaştığını da ifade eden Mustafa Denizli, "Beşiktaş büyük takım görüntüsünü bu sezon itibarıyla maalesef kaybetti. Büyük takımın oynadığı futbol görüntüsünü kaybetti. İlk 45 dakikada akılda kalan sadece 2 tane şut var. Bir Immobile'nin direkten dönen şutu, diğeri de Emre'nin ceza alanı dışından vurduğu şut. Sonuç olarak Beşiktaş çok ciddi bir futbol ortaya koydu diyemeyiz. 25 dakika 10 kişi oynayan rakibe karşı baskıyı kurması normaldi" dedi.