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        Haberler Gündem Avcı iken av olmak! Manisa’da domuzun avcıya saldırdığı anlar kameraya yansıdı - Öne çıkan haberler

        Manisa’da domuzun avcıya saldırdığı anlar kameraya yansıdı

        Avcı iken av olmak deyimi az daha gerçekleşiyordu. Manisa'da yaban domuzu kendisini vurmaya çalışan avcıya böyle saldırdı...

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.01.2025 - 19:29 Güncelleme: 18.01.2025 - 20:05
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        Avcı iken av oluyordu!
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        Manisa'nın Salihli ilçesinde tüfekle yaralanan yaban domuzu, kendisini vuran avcıya saldırdı. Saldırı anı, avcı tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Salihli'de avcılar, Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan alınan iznin ardından yaban domuzu avlamak için dün saat 12.00 sıralarında araziye çıktı.

        Arazide avcılardan biri, gördüğü yaban domuzunu ateş ederek yaraladı. Ardından da yaralı halde kaçamaya çalışan domuzu motosikletiyle takip etti.

        Yaralı haldeki domuz ise kaçamayacağını anlayınca dönüp, kendisini vuran avcıya saldırdı. Avcı, domuzun saldırısından son bağırarak ve ateş ederek, yara almadan kurtuldu.

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        Domuzun saldırı anı ise avcı tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yaralı haldeki domuz, daha sonra avcılar tarafından tüfekle vurularak öldürüldü.

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        #Salihli
        #yaban domuzu
        #haberler
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